Dr Emil Sowiński finalistą Nagród Naukowych 2025

Historyk filmu. Specjalizuje się w badaniach nad polską kulturą filmową.

Zatrudniony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Jego zainteresowania obejmują m.in. produkcję, dystrybucję czy działalność cenzury oraz studia nad festiwalami i widownią. Wykorzystuje rzadko stosowane w Polsce metody – badania archiwalne i historię mówioną. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach zajmuje Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi – instytucja, która przez dekady kształtowała edukacyjną i dokumentalną stronę polskiej kinematografii. Jego książka „Niezależni producenci”, poświęcona Studiu Filmowemu im. Karola Irzykowskiego, łączy akademicką precyzję z reporterską pasją – i została zauważona także poza środowiskiem filmoznawczym.

Dr Sowiński jest laureatem Nagrody im. Alicji Helman za najlepszy doktorat w dziedzinie filmoznawstwa, uczestnikiem wielu projektów badawczych i autorem kilkudziesięciu artykułów i referatów publikowanych w Polsce i za granicą. Obecnie pracuje w zespole badającym dzieje przedwojennego i powojennego Instytutu Filmowego. Łączy warsztat historyka z wyczuciem opowieści – pokazując, że dzieje kina to także opowieść o społeczeństwie i władzy.