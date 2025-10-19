Dr inż. Szymon Jakub Zelewski finalistą Nagród Naukowych 2025

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze energetyki i optoelektroniki.

Zatrudniony na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.

Adiunkt w Katedrze Fizyki Doświadczalnej. Koncentruje się na zrozumieniu podstawowych procesów fizycznych, które determinują sprawność urządzeń takich jak diody elektroluminescencyjne (LED), ogniwa fotowoltaiczne czy czujniki optyczne. Pracuje też nad rozwojem metod spektroskopii fototermicznej, która pozwala wykrywać niewielkie zmiany absorpcji promieniowania w zależności od jego energii i morfologii badanego materiału.

Zajmuje się też badaniami właściwości optycznych i cieplnych materiałów, wykorzystując w tym celu analizę sygnałów akustycznych wzbudzonych światłem. Wśród materiałów, którymi się zajmował, są m.in. perowskity, półprzewodniki organiczne i związki chalkogenidowe, stosowane w rozwoju cienkowarstwowej, tańszej elektroniki. Są to więc badania o potencjalnie dużym znaczeniu dla energetyki i optoelektroniki.

Dr Zelewski współpracuje z grupami badawczymi w Europie i Azji, uczestnicząc w interdyscyplinarnych projektach. Łącząc kompetencje i doświadczenia specjalistów z chemii, fizyki i inżynierii materiałowej, ma nadzieję rozwijać innowacyjne materiały o przełomowym znaczeniu dla społeczeństwa.