NAUKI TECHNICZNE
19 października 2025
Nagrody Naukowe

Dr inż. Marek Wodziński laureatem Nagród Naukowych 2025

Dr inż. Marek Wodziński
Jego prace naukowe mają wpływ na rozwój algorytmów sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym.

Pracuje na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Adiunkt w Katedrze Metrologii i Elektroniki. Prowadzi prace ukierunkowane na rozwój algorytmów sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym. Opracowane przez niego metody znalazły zastosowanie m.in. w poważnych operacjach rekonstrukcji czaszki i diagnostyce oraz usuwaniu nowotworów. Prowadzi też pracę dydaktyczną oraz uczestniczy w kilku projektach badawczych. Jeden z nich – DeepImplant finansowany w ramach programu LIDER przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – jest ukierunkowany na wdrożenie do przemysłu strategii szybkiego projektowania implantów czaszkowych, aby skrócić czas oczekiwania pacjentów na operację. Osiągnięcie wspomnianego celu jest możliwe dzięki szybkiemu i sprawnemu modelowaniu spersonalizowanych implantów – co zapewniają opracowane przez badacza algorytmy.

Dr inż. Wodziński jest laureatem stypendium FNP START, przez trzy lata otrzymywał stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Brał też udział w różnych międzynarodowych konkursach mających na celu opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji do zastosowania w medycynie (np. w chorobach nowotworowych), sześciokrotnie je wygrywając, a kilkakrotnie będąc na drugim lub trzecim miejscu.

