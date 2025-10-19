„Polityka” rozdaje stypendia! Oto laureatki i laureaci 25. edycji Nagród Naukowych

W niedzielę 19 października wręczyliśmy stypendia i nagrody finałowe kolejnym 15 osobom. 25. edycję programu zamykamy kwotą prawie 7 mln 300 tys. zł, przekazanych w ręce 407 utalentowanych młodych naukowców.

Grono naszych laureatek i laureatów powiększyło się w ubiegłym miesiącu, gdy wyłoniliśmy piętnastkę finalistek i finalistów tegorocznej edycji Nagród Naukowych. Teraz spośród nich wybraliśmy pięcioro laureatów, do których trafiły stypendia Fundacji Tygodnika „Polityka”. Doceniając wysiłki i wkład w rozwój polskiej (i nie tylko polskiej) nauki każdego z nich, wręczyliśmy im stypendia w wysokości 15 tys. zł. Nagrodą „medialną” jest wywiad z każdym z laureatów na łamach „Polityki”. Dziesiątka finalistów otrzymała nagrody po 5 tys. zł.

Nagrody przyznajemy w pięciu kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Pojmujemy je możliwie szeroko, a zgłoszenia z roku na rok są coraz bardziej interdyscyplinarne.

Więcej o naszej inicjatywie na stronie: polityka.pl/stypendia.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie redakcji „Polityki” w niedzielę 19 października 2025 r. A oto laureaci jubileuszowej edycji:

NAUKI HUMANISTYCZNE

Dr Piotr Olechowski. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Historyk. Zajmuje się badaniem losów Polaków w ZSRR – od lat 20. po koniec XX w. Interesuje go nie tylko polityka represji NKWD, ale też codzienne życie ludzi w warunkach opresji. Sięga do akt śledczych, relacji rodzinnych i lokalnej pamięci, by „uczłowieczyć” znane statystyki martyrologii i przywrócić głos zwykłym ofiarom. Skupia się na trzech kluczowych momentach – Wielkim Terrorze 1937–38 oraz na okupacjach radzieckich (pierwszej w latach 1939–41 i drugiej po 1944). Doktorat obronił z wyróżnieniem, oparta na nim książka „Agonia Polaków we Lwowie 1944–1959” otrzymała zaś m.in. Nagrodę Przeglądu Wschodniego. We wrześniu 2025 r. ukazała się jego książka habilitacyjna „Skazani za polskość”. Dr Olechowski to laureat stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2025–28), autor czterech monografii oraz ponad stu tekstów naukowych i popularnonaukowych. Wyniki jego prac pozwalają zrozumieć dzisiejsze wydarzenia za wschodnią granicą – pokazując, jak mechanizmy opresji i codzienne reakcje ludzi bywają zaskakująco trwałe w historii.

NAUKI SPOŁECZNE

Dr hab. Mariola Paruzel-Czachura, prof. UŚ. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Perelman School of Medicine University of Pennsylvania.

Psycholożka moralności. Bada m.in., jak ludzie rozpoznają dobro i zło oraz dlaczego czasami postępują wbrew własnym zasadom. Największy rozgłos przyniosły jej prace nad wpływem na moralność alkoholu – wykazały one np., że jeden drink nie zmienia ocen, ale zwiększa gotowość do złych czynów, choćby skrzywdzenia innych. Badaczka analizuje również uleganie wpływom niemoralnej grupy. Celem jest tu sprawdzenie, jak silnie i w jakich okolicznościach jednomyślna większość przesuwa indywidualny „kompas” etyczny. Według niej rozszyfrowanie psychologii niemoralności to szansa na stworzenie narzędzi zapobiegania przemocy, oszustwom i zdradom. Plany badawcze naukowczyni na kolejne kilka lat to zagadnienia takie jak: czy po alkoholu ludzie częściej oszukują (np. w grze w karty) i w jaki sposób zmieniają się emocje moralne (wina, wstyd, wstręt) po przekroczeniu norm. Zamierza również testować mechanizmy presji grupowej w odmiennych kulturach, m.in. afrykańskim plemieniu zbieracko-łowieckim Hadza. Oba projekty są finansowane przez NCN. Prof. Paruzel-Czachura publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. „Psychological Inquiry” i „Nature Human Behaviour”. Na stronie internetowej MojaMoralnosc.pl popularyzuje wyniki badań i udostępnia interaktywny test kompasu etycznego.

NAUKI O ŻYCIU

Dr hab. n. med. Tomasz Gąsior, prof. AWSB. Collegium Medicum – Wydział Medyczny, Akademia WSB.

Kardiolog. Doktorat obronił w 2020 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, badając mechanizmy związane z chorobami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi. Jego dorobek naukowy przekracza 350 punktów Impact Factor, a wskaźnik Hirscha wynosi 11. Prowadził badania w najlepszych ośrodkach w USA i Europie, m.in. na Vanderbilt Universit, University of Cambridge i Universität Zürich. Kierował i koordynował projektami o łącznej wartości ponad 13 mln zł. Do jego kluczowych osiągnięć należy wykazanie, że inhibitory SGLT2 mogą wpływać na zmniejszenie ryzyka hospitalizacji z powodu niewydolności serca po zawale. A także badania nad infekcyjnym zapaleniem wsierdzia po zabiegach TAVI, które wpłynęły na wytyczne Amerykańskiego, Europejskiego oraz Japońskiego Towarzystwa Kardiologicznego i zostały opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych (m.in. „The New England Journal of Medicine” i „Circulation”). Równolegle prowadził prace nad terapią wewnątrzkomórkową kontrolującą stan zapalny, których efektem było zidentyfikowanie peptydu o potencjale terapeutycznym i jego niedawna komercjalizacja. Obecnie, wraz z zespołem z Uniwersytetu Cambridge, kontynuuje badania nad wyzwaniami systemowymi w obszarze badań klinicznych i metodami ich optymalizacji.

NAUKI ŚCISŁE

Dr inż. Aleksandra Wdowczyk. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jej prace dotyczą głównie badań nad opracowaniem efektywnych, tanich i przyjaznych środowisku technologii oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Proponowane przez nią rozwiązania opierają się na prostych konstrukcjach i niskich kosztach eksploatacji, co zwiększa szansę na ich wdrożenie zarówno w obiektach o ograniczonej infrastrukturze, jak i w krajach o niższych dochodach. Jej wysiłki mogą doprowadzić do stworzenia metody, którą będzie można stosować na całym świecie, gdyż nie będzie wymagała skomplikowanej infrastruktury. Ma to ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego, tym bardziej że być może uda się ją zaimplementować do oczyszczania ścieków z wielu różnych branż przemysłu. Dr inż. Wdowczyk odbyła staże naukowe na Universidade de Lisboa, Politechnice Wrocławskiej i Česká zemědělská univerzita v Praze. Jej bieżące badania wspierane są grantami z Narodowego Centrum Nauki, Agencji Badań Medycznych i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Za swoją działalność naukową została nagrodzona stypendium START przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

NAUKI TECHNICZNE

Dr inż. Marek Wodziński. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Prowadzi prace ukierunkowane na rozwój algorytmów sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym. Opracowane przez niego metody znalazły zastosowanie m.in. w poważnych operacjach rekonstrukcji czaszki i diagnostyce oraz usuwaniu nowotworów. Prowadzi też pracę dydaktyczną oraz uczestniczy w kilku projektach badawczych. Jeden z nich – DeepImplant finansowany w ramach programu LIDER przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – jest ukierunkowany na wdrożenie do przemysłu strategii szybkiego projektowania implantów czaszkowych, aby skrócić czas oczekiwania pacjentów na operację. Osiągnięcie wspomnianego celu jest możliwe dzięki szybkiemu i sprawnemu modelowaniu spersonalizowanych implantów – co zapewniają opracowane przez badacza algorytmy. Dr inż. Wodziński jest laureatem stypendium FNP START, przez trzy lata otrzymywał stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Brał też udział w różnych międzynarodowych konkursach mających na celu opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji do zastosowania w medycynie (np. w chorobach nowotworowych), sześciokrotnie je wygrywając, a kilkakrotnie będąc na drugim lub trzecim miejscu.

Poza pięcioma stypendiami przyznaliśmy 10 nagród finałowych, które otrzymali:

dr PAWEŁ BUKOWSKI – Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk; dr ŁUKASZ FIEDEŃ – Wydział Geografii i Geologii, Uniwersytet Jagielloński; dr inż. MONIKA JANIK – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska; dr hab. n. med. i n. o zdr. PAULINA KRAWIEC – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; dr AGNIESZKA RAZIM – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu; dr KRZYSZTOF SĘKOWSKI – Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski; dr EMIL SOWIŃSKI – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki; dr inż. MONIKA TOPA-SKWARCZYŃSKA – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska; dr inż. SZYMON JAKUB ZELEWSKI – Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska; dr hab. inż., prof. P. Wr. ANDRZEJ M. ŻAK – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.

Partnerzy 25. edycji Nagród Naukowych

Realizacja naszego programu nie byłaby możliwa bez naszych Partnerów oraz czytelników „Polityki”, którzy zasilają fundusz stypendialny wpłatami 1,5% podatku dochodowego na Fundację Tygodnika POLITYKA.

Partner Główny: Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL

Partnerzy: Dr Irena Eris SA, Consultronix SA, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Patron honorowy: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni: TVP Info, Radio Tok FM i Forum Akademickie