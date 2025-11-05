„Bądź blisko”: Formalności i wsparcie – gdzie szukać pomocy

Pacjent ma prawo wglądu w swoją dokumentację medyczną. Może również upoważnić na piśmie bliską osobę do wglądu w dokumentację i uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia – warto o to zadbać zawczasu!

Opieka nad bliską osobą to także konieczność poruszania się w systemie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Labirynt przepisów, wniosków i skierowań może wydawać się przytłaczający, zwłaszcza na początku.

Ten rozdział to swoista mapa, która pomoże Ci zrozumieć, jakie prawa przysługują Tobie i Twojemu podopiecznemu, gdzie szukać profesjonalnego wsparcia i jak skorzystać z dostępnych form dofinansowania.’ Prawa pacjenta i opiekuna – fundament godnego traktowania Znajomość podstawowych praw jest kluczowa w kontaktach z personelem medycznym i urzędami. Daje poczucie pewności i pozwala skutecznie dbać o interesy chorego. Najważniejsze prawa pacjenta: Prawo do informacji. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, w tym o rozpoznaniu, proponowanych metodach leczenia i ich skutkach. Prawo do wyrażenia zgody. pacjent (o ile jest świadomy) ma prawo do wyrażenia zgody (lub jej odmowy) na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych. Bez tego żadne działania medyczne nie mogą być podjęte. Prawo do poszanowania intymności i godności. Personel medyczny ma obowiązek traktować pacjenta z szacunkiem, dbać o jego intymność w trakcie badań i zabiegów pielęgnacyjnych. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej. Pacjent ma prawo wglądu w swoją dokumentację medyczną. Może również upoważnić na piśmie bliską osobę do wglądu w dokumentację i uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia – warto o to zadbać zawczasu! Czytaj także: Rozdział I: Opieka nad chorym w domu – pierwszy szok, pierwsze kroki Prawa opiekuna faktycznego: Choć system nie zawsze w pełni dostrzega rolę opiekuna, Tobie również przysługują pewne prawa. Prawo do informacji. Jeśli pacjent wyraził na to pisemną zgodę lub jest nieprzytomny, masz prawo do uzyskiwania pełnej informacji o jego stanie zdrowia. Prawo do zwolnienia lekarskiego na opiekę (tzw. zasiłek opiekuńczy). Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu (np. z tytułu umowy o pracę), możesz otrzymać zwolnienie na opiekę nad chorym członkiem rodziny. Prawo do wsparcia i edukacji. Zespoły opieki paliatywnej (np. hospicja domowe) mają obowiązek edukować i wspierać opiekunów w zakresie pielęgnacji chorego i radzenia sobie z trudnościami.

Usługi opiekuńcze i medyczne w domu Pamiętaj, nie musisz zostawać sam z ciężarem opieki. Istnieje system świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pomoc organizowana przez samorządy, z której możesz skorzystać. Hospicjum domowe To najlepsza forma opieki dla osób cierpiących na nieuleczalne, postępujące choroby (głównie nowotworowe, ale też niektóre neurologiczne czy kardiologiczne) w ich schyłkowym okresie. Co zapewnia? Kompleksową, bezpłatną opiekę świadczoną przez interdyscyplinarny zespół: lekarza, pielęgniarkę, psychologa, fizjoterapeutę i w razie potrzeby pracownika socjalnego. Zespół regularnie odwiedza chorego w domu, łagodzi ból i inne objawy, wspiera psychicznie chorego i jego rodzinę, a także bezpłatnie wypożycza niezbędny sprzęt (np. łóżko czy koncentrator tlenu). Jak uzyskać pomoc? Niezbędne jest skierowanie do hospicjum domowego wystawione przez lekarza (rodzinnego lub specjalistę). Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Jest przeznaczona dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, ale potrzebują systematycznej, profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w domu. Co zapewnia? Pielęgniarka odwiedza chorego w domu (co najmniej 4 razy w tygodniu), realizując świadczenia medyczne zlecone przez lekarza – robi zastrzyki, zmienia opatrunki, podłącza kroplówki, pomaga w pielęgnacji i edukuje opiekuna. Jak uzyskać pomoc? Warunkiem jest ocena stanu chorego według tzw. skali Barthel – pacjent musi uzyskać 40 lub mniej punktów. Konieczne jest też skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Czytaj także: Rozdział II: Jak okiełznać ból i poradzić sobie z typowymi trudnościami Usługi opiekuńcze z ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS) Jeśli Twój bliski wymaga pomocy w codziennych, niemedycznych czynnościach, możesz zwrócić się o pomoc do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co zapewnia? Pomoc opiekunki środowiskowej w zakresie: robienia zakupów, przygotowywania posiłków, utrzymania porządku, pomocy w myciu czy ubieraniu się. Jak uzyskać pomoc? Należy złożyć wniosek w OPS właściwym dla miejsca zamieszkania. Przyznanie pomocy i jej odpłatność (częściowa lub całkowita) zależą od sytuacji życiowej i dochodowej osoby potrzebującej wsparcia. Refundacje i dofinansowania – jak obniżyć koszty? Leczenie i opieka są kosztowne, ale istnieją sposoby na znaczne zmniejszenie wydatków. Refundacja leków i wyrobów medycznych (NFZ) Leki. Lekarz może przepisać leki z tzw. listy leków refundowanych. W zależności od leku i schorzenia, pacjent płaci za niego cenę ryczałtową, 30 proc., 50 proc. lub otrzymuje go bezpłatnie. Bezpłatne leki przysługują nie tylko pacjentom 75+, ale także tzw. młodszym seniorom, czyli osobom, które ukończyły 65 lat (potrzebna jest recepta z kodem „S”). Wyroby medyczne (środki pomocnicze). To kluczowe wsparcie w codziennej opiece. Na podstawie „zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, wystawionego przez lekarza, można uzyskać refundację m.in. na: Pieluchomajtki, wkłady anatomiczne, podkłady

Cewniki, worki do zbiórki moczu

Sprzęt stomijny

Zestawy infuzyjne do podawania leków w domu. Zlecenie realizuje się w aptece lub sklepie medycznym, które mają umowę z NFZ. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i likwidacji barier Jeśli limit refundacji z NFZ na sprzęt (np. wózek inwalidzki, materac przeciwodleżynowy, balkonik) jest niewystarczający lub potrzebujesz sprzętu, który nie jest refundowany, możesz starać się o dodatkowe środki. Gdzie szukać pomocy? W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, które dysponuje środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na co można uzyskać dofinansowanie? Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych

Na likwidację barier architektonicznych (np. budowę podjazdu, dostosowanie łazienki) i technicznych (np. zakup podnośnika) Warunkiem jest posiadanie przez chorego orzeczenia o niepełnosprawności.