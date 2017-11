Czy szalone pomysły wielkich koncernów zmienią nasze życie?

Wybraliśmy się na jogging, graliśmy w tenisa albo w piłkę. Wracamy do domu zmęczeni i spoceni. Wolelibyśmy nie spotykać teraz znajomych. Jest na to rada: osobisty odświeżacz powietrza. Małe urządzenie, które czuwa nad naszym komfortem zapachowym. Kiedy trzeba, zniweluje przykry zapach, a na dodatek dopilnuje, by na naszej drodze nie pojawił się przyjaciel i nie rzucił się nam w ramiona. Jak odświeżacz to robi? Urządzenie współpracuje z naszym smartfonem, ustala, gdzie w danej chwili są nasi znajomi, i podpowiada, jak dyskretnie dotrzeć do domu, nikogo nie spotykając.

To nie jest informacja, która miała trafić do naszej rubryki Technoecho. Jeśli ktoś zamarzył o osobistym odświeżaczu powietrza, będzie rozczarowany, bo kupić go nie można. Zainteresowanych produktem musimy odesłać do Montain View w Kalifornii, gdzie siedzibę ma Google. Osobisty odświeżacz powietrza opatentowali inżynierowie tego koncernu.

Czy to nie dziwne? Wprawdzie każdego dnia do urzędów patentowych na całym świecie zgłaszają się szaleni wynalazcy z jeszcze dziwaczniejszymi projektami, ale firma Larry’ego Page’a? Przecież to jedna z największych na świecie firm technologicznych, która stworzyła najdoskonalszy silnik wyszukiwarki internetowej, system operacyjny Android, z którego korzysta większość smartfonów, a także najbardziej zaawansowany autonomiczny pojazd, czyli auto bez kierowcy. Nic dziwnego, że informacja o osobistym odświeżaczu powietrza Google obiegła amerykańskie media, a analitycy branży kosmetycznej zaczęli się zastanawiać, jak nowe urządzenie wpłynie na sytuację producentów dezodorantów.