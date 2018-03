Andrzej Kowalski Samochody dostawcze dostosowane do każdych wymagań Dostawcze szyte na miarę Od początku tego roku przedsiębiorcy kupili już ponad 7 tys. nowych samochodów dostawczych. Potrzeba ich coraz więcej, skoro rośnie zarówno konsumpcja, jak i inwestycje mieszkaniowe Polaków.

Na rynku przybywa nowo zarejestrowanych samochodów użytkowych – specjalizowanych, posiadających nadwozia przystosowane do przewożenia różnych ładunków. Coraz popularniejsze są: food trucki, małe chłodnie, pomoc drogowa, furgony z półkami, schowkami i kotwami do mocowania towarów, wykonanymi dokładnie według życzeń klienta. Tylko w pierwszych dwóch miesiącach tego roku ich sprzedaż wzrosła niemal o 14 proc. w stosunku do takiego samego okresu roku ubiegłego. Zdaniem ekspertów branży motoryzacyjnej zapowiada się utrzymanie dobrej passy z poprzedniego 2017 r., gdy zarejestrowanych zostało 61 tys. aut. Z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wynika, że był to wynik lepszy niż w przedkryzysowym 2008 r., kiedy zarejestrowano w Polsce 56,9 tys. samochodów dostawczych. Skąd biorą się tak optymistyczne perspektywy na ten rok? Budownictwo przeżywa okres rozwoju. Aż 44 proc. przedstawicieli branży budowlanej spodziewa się w tym roku wzrostu sprzedaży – wynika z tegorocznych badań firmy leasingowej EFL. To najwyższy odczyt Barometru EFL od trzech lat. Klienci cenią specjalizację Poza rosnącym popytem krajowym importerzy aut zauważają coraz większą specjalizację rejestrowanych samochodów. – W 2017 r. udział podwozi i specjalistycznych zabudów wzrósł w stosunku do roku poprzedniego i spodziewamy się, że ten trend będzie się utrzymywał – zaznacza Janusz Ellert, odpowiedzialny za sprzedaż użytkowych fiatów. Także wśród modeli Renault ten największy, Master, kupowany jest zazwyczaj w pojemnych wersjach. – Najczęściej sprzedawany jest długi furgon z podwyższonym dachem i klimatyzacją o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t w dwóch odmianach mocy: 170 KM i 130 KM – wymienia Janusz Chodyła, rzecznik marki Renault w Polsce. Dodaje, że udział podwozi z roku na rok rośnie, a Renault niezmiennie od dziewięciu lat jest liderem w ich sprzedaży. Z danych VW Samochody Użytkowe wynika, że im większy „dostawczak”, tym częściej kupowany jest w wersji specjalnej. W największym w ofercie VW modelu Crafter odsetek zabudów specjalistycznych sięgnął w 2017 r. 40 proc., gdy w pick-upie Amarok – 24 proc., zaś w Transporterze 14 proc. W najmniejszym z użytkowych volkswagenów, modelu Caddy, tylko co dwudziesty miał specjalistyczną zabudowę. Nabywcy zainteresowani są coraz lepszym wyposażeniem samochodów, które są niezbędne w ich codziennej pracy. Volkswagen Samochody Użytkowe wskazuje, że zanotowany na początku tego roku 50-proc. wzrost sprzedaży VW Crafter wynika m.in. z bogatego wyposażenia. – Crafter wyznacza standardy w segmencie samochodów dostawczych, oferując systemy proponowane do tej pory tylko w samochodach osobowych. Model dostępny jest w aż 69 wariantach – podkreśla Magda Piekarczyk, przedstawicielka Volkswag

