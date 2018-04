Adam Grzeszak Polska motoryzacja w realu Dziwny jest ten Fiat Zmalała produkcja w polskich fabrykach samochodów. Związkowcy apelują: niech rząd skłoni Fiata i Opla, by wytwarzały więcej. A jeśli się nie podporządkują, niech znacjonalizuje obie fabryki. Dlaczego państwo nie może robić aut, skoro produkuje do nich benzynę?

Marek Kuwak/Forum Fabryka Opla w Gliwicach Szanowny Panie Premierze, Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego »Sierpień 80« ponawia swoje wezwanie (...) do zajęcia się przez Rząd problemem bardzo trudnej sytuacji zakładów Opla i Fiata w Polsce. Nie można dłużej udawać, że tematu nie ma” – pisze przewodniczący Bogusław Ziętek. Przy okazji wyjaśnia, że Opel Manufacturing Poland w Gliwicach planuje kolejną znaczącą obniżkę produkcji samochodów w Polsce, a pracowników wysyła do pracy w Niemczech. Z kolei Sergio Marchionne, szef koncernu Fiat Chrysler Automobiles, obiecał wprawdzie, że w czerwcu ogłosi, jaka będzie przyszłość fabryki Fiata w Tychach, ale już wcześniej składał podobne obietnice, więc trudno mu wierzyć.

Związek chce, żeby państwo przejęło zakłady Opla oraz Fiata i uruchomiło tam produkcję obiecanych przez premiera Morawieckiego polskich samochodów elektrycznych. Możemy produkować milion aut rocznie, oceniają związkowcy. Na pytanie, czy to realne i jak to sobie technicznie wyobrażają, rzecznik Sierpnia 80 Patryk Kosela odpowiada, że wszystko jest realne, a wyobrażają to sobie tak, że wszystkim zajmie się rząd. Związek nie jest od wymyślania, jak produkować samochody. – Niczego nie przesądzamy. Chcemy tylko wywołać publiczną dyskusję o sytuacji w branży samochodowej. Ale premier nie odpowiada na nasze pisma – wyjaśnia poirytowany zbyt szczegółowymi pytaniami rzecznik. Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ Solidarność w Fiat Chrysler Automobiles Poland (FCA), zna postulaty kolegów z Sierpnia 80, ale uważa je za niezbyt realne. – Oczywiście, gdyby państwo przejęło zakłady Fiata, byłoby wspaniale, ale ile by to kosztowało? I skąd wziąć pieniądze na uruchomienie produkcji polskiego samochodu? – pyta przewodnicząca. Solidarność stąpa po ziemi, dlatego zwróciła się o pomoc do premiera w konkretnych sprawach, bo w zakładach FCA dzieje się źle. Choć prezentują najwyższą wśród europejskich zakładów FCA jakość, wydajność i efektywność pracy, to w ciągu ostatnich siedmiu lat zlikwidowano blisko trzy piąte miejsc pracy i jedną zmianę produkcyjną. Nie została też uruchomiona – mimo zapowiedzi – produkcja żadnego nowego modelu, choć liczyliśmy na nową Pandę. Na dodatek Fiat pospiesznie likwiduje swoją tyską spółkę Comau Poland zajmującą się przygotowywaniem linii do produkcji aut, a to źle wróży. FCA Poland uparcie odmawia negocjacji płacowych, choć od wielu lat wynagrodzenia w tyskiej fabryce samochodów są praktycznie zamrożone. Związkowcy domagają się tysiączłotowej podwyżki. Na razie w imieniu premiera odpowiedział im minister Marek Suski. Poinformował, że zwrócił się „o szczegółową analizę problemu i przedstawionych w liście niepokojących kwestii do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju”. W ministerstwie nie wiedzą nic o piśmie szefa gabinetu politycznego premiera, ale jeśli tam trafiło, to i tak musi zostać przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, bo ten resort zajmuje się dziś gospodarką. Nie wiadomo jednak, czy ktoś się sprawą zajął, bo nowy resort jest dopiero w trakcie tworzenia po reorganizacji rządu. I wszyscy się gubią, łącznie z ministrem Suskim. Opel do naprawy Andrzej Korpak, dyrektor Opel Manufacturing Poland w Gliwicach, nie wierzy, by ktokolwiek mógł poważnie potraktować pomysł zmuszania producentów do wytwarzania określonej liczby samochodów pod groźbą odebrania im zakładów. – Produkcja musi być dostosowana do bieżących potrzeb rynku. Opla Astra V produkujemy już od trzech lat, w 2016 r. zdobył tytuł Samochodu Roku i wtedy sprzedaż była największa, więc nasz zakład bił rekordy. Ten model już się trochę zestarzał, a robimy przecież równolegle także jego poprzednią wersję. Musieliśmy ograniczyć produkcję, przechodząc na system dwuzmianowy, ale liczymy, że nowy właściciel będzie miał dla nas nowy model – wyjaśnia dyrektor Korpak. Jaki to będzie model, nie wiadomo, bo Opel niedawno trafił pod skrzydła francuskiej Grupy PSA, szerzej znanej jako Peugeot. Poprzedni właściciel, koncern General Motors, nie mógł sobie poradzić z wiecznie deficytową niemiecką marką, a Francuzi mają plan, by do 2020 r. wyprowadzić ją na prostą. To wymaga nie tylko nowych inwestycji, ale i polityki zaciskania pasa. Dlatego będzie prowadzona peugeotyzacja Opla, tak by przy zachowaniu zewnętrznej oplowskiej odrębności stał się częścią francuskiej rodziny. Dotyczy to silników, podzespołów, a szczególnie płyt podłogowych zwanych platformami, stanowiących kościec auta. Chodzi o wykorzystanie efektu skali. Plan przewiduje też redukcję liczby części, bo to upraszcza i obniża koszty produkcji. Przesiadka Opla na platformy Peugeota będzie oznaczała większe możliwości przenoszenia produkcji pomiędzy zakładami, a nawet jednoczesnego wytwarzania na tej samej taśmie pokrewnych peugeotów, citroënów i opli. Grupa PSA jest dziś dziewiątym światowym producentem samochodów (4,1 mln aut w 2017 r.) i liczy, że wykorzystanie potencjału Opla pozwoli koncernowi utrzymać się na rynku. Bo szansę na przetrwanie mają tylko ci, którzy produkują miliony aut. Pozostali są wchłaniani przez gigantów albo upadają. Problemem PSA są dziś spore niewykorzystane moce produkcyjne. Dlatego w rozrzuconych po całej Europie fabrykach Opla panuje lęk, że wcześniej czy później zapadnie decyzja, by którąś zamknąć, i to mimo obecnych deklaracji, że nic zamykane nie będzie. – Jeśli będą decydowały kryteria czysto ekonomiczne, to Gliwice nie mają powodów do obaw. Zakład jest dobrze położony, ma blisko dostawców, na jakość produkcji nie można narzekać, a koszty pracy są dużo niższe niż w zachodniej Europie – tłumaczy jeden z menedżerów branży motoryzacyjnej. – Nie można jednak wykluczyć, że do głosu dojdzie polityka. Prezydent Macron nie ukrywa, że chce Polskę ukarać za sprawę Caracali i za całokształt polityki PiS. Może skutecznie wywrzeć nacisk na PSA, żeby oszczędności zaczął jednak od Polski – dodaje. Pracownicy brytyjskich zakładów Vauxhall (to lokalna marka Opla) w Ellesmere Port, gdzie produkowana jest Astra V w wersji kombi, też boją się, że padną ofiarą restrukturyzacji. O tym mówi się od dawna, a brexit może sprawę przesądzić. Dlatego tamtejsi związkowcy już ostrzegli szefów PSA, że jeśli podniosą rękę na Ellesmere, to o sprzedaży swoich aut na brytyjskim rynku mogą zapomnieć. Będzie konsumencki bojkot. Peugeot, przejmując Opla, kupił silną markę z tradycjami, liczącą się na wielu rynkach, a szczególnie niemieckim, największym samochodowym rynku UE. Tu pozycja Francuzów jest dziś dość słaba i liczą na jej wzmocnienie. Dlatego z zakładami w Rüsselsheim, Bochum czy Eisenach trzeba obchodzić się ostrożnie, choć tam produkcja jest najdroższa. Znaczenie lokalnego rynku to kolejna rzecz, którą szef PSA Carlos Tavares musi brać pod uwagę. Potencjał naszego nie jest wielki, bo Polacy wolą kupować importowane auta używane. Silnik naszej gospodarki W niemieckich zakładach Opla można dziś spotkać oddelegowanych pracowników z Gliwic, dla których po likwidacji nocnej zmiany zabrakło zajęcia. – Zależy nam, by nie tracić wykwalifikowanych pracowników, których już wkrótce będziemy potrzebować – wyjaśnia Andrzej Korpak. Dlatego część pracowników przejdzie też do oplowskiej fabryki silników w Tychach, wskrzeszanej przez Francuzów. Los tego zakładu, wytwarzającego kiedyś diesle, był wyjątkowo niepewny, bo Opel nie był w stanie uruchomić produkcji nowych silników i wiele wskazywało, że PSA ostatecznie go zamknie. Tymczasem w 2019 r. ma tam ruszyć produkcja trzycylindrowych jednostek PureTech. Francuzi decyzję w sprawie fabryki „Tichy” (nie przyswoili jeszcze polskich nazw) ogłosili w ostatnich dniach. – To dla nas pozytywny sygnał. Jeśli w Tychach ruszy produkcja nowego silnika, to i u nas zapewne pojawi się nowy model – przewiduje dyrektor. Program oszczędnościowy musi brać pod uwagę logistykę, bo jej koszty mają ogromny wpływ na opłacalność produkcji samochodów. Dostawcy podzespołów i kompo

