Joanna Solska Wirus ASF coraz większym zagrożeniem Chore świnie idą na Świnoujście Cud nad Wisłą się nie zdarzył. Zarażone chorobą ASF dziki sforsowały rzekę i prą na Zachód. Niemieccy i duńscy farmerzy patrzą na to z niepokojem. Wirus może zrujnować największych europejskich producentów wieprzowiny.

Piotr Kamionka/Reporter Niemieckie Stowarzyszenie Rolników żąda, aby 70 proc. dzików zostało już teraz zastrzelonych. Chorą padlinę znaleziono na warszawskim Żoliborzu. Można się było pocieszać, że to tylko pojedyncze sztuki. Kiedy jednak postanowiono co dwa tygodnie przeczesywać lasy wokół Góry Kalwarii, padłych dzików naliczono już 200 – informuje Krzysztof Jażdżewski, zastępca głównego lekarza weterynarii. W lasach podwarszawskich rozwieszono na drzewach ostrzeżenia przed afrykańskim pomorem świń – ASF. Dla ludzi choroba jest niegroźna, ale dla producentów świń groźni stali się ludzie i psy, mogący wirusa przenosić nieświadomie.

Niemieccy hodowcy zaatakowali własnego Lidla za kiełbasę marki własnej Kuljanka, częściowo zrobioną z polskiego mięsa. Wędlina jest surowa, więc wirus ASF mógłby w niej przeżyć bardzo długo. Lidl gęsto się tłumaczył, że wieprzowina nie pochodzi ze stref zagrożonych chorobą, a poza tym jest dokładnie badana. Kampanie przeciwko polskiej żywności od kilku lat trwają też w Czechach. ASF stał się skuteczną bronią wykorzystywaną przez miejscową konkurencję. Obosieczną, bo wirus pojawił się już także w Czechach. Pierwsze ognisko choroby Czesi odseparowali w promieniu kilku kilometrów płotem. Ma chronić przed przedostaniem się chorych zwierząt dalej. O wiele większym zagrożeniem dla niemieckich producentów stali się jednak ludzie, np. kierowcy ciężarówek przyjeżdżających z Polski. Mogą nieświadomie przywlec wirusa w kanapkach. Więc niemieckie służby wzięły pod baczną obserwację autostrady. Zarówno A2 z Warszawy do Berlina, jak i A4 z Wrocławia do Drezna, na których ruch tirów jest ogromny. Na przygranicznych parkingach zainstalowano tablice, które w kilku językach ostrzegają o niebezpieczeństwie i nakazują wyrzucenie przywiezionych z Polski kanapek. Do specjalnych, zamkniętych pojemników, które są często opróżniane, aby resztek jedzenia nie wywlekły zwierzęta. Tablice z napisami „Achtung!” kierowcom ze Wschodu nie bardzo się podobają. Ale podobne strona polska umieściła także na naszej granicy wschodniej. Na inwazję choroby przygotowują się niemieccy rolnicy. Zwłaszcza właściciele gospodarstw ekologicznych, w których świnie mogły wychodzić z chlewni na specjalne wybiegi. Tacy jak bauer Bernard Schulz, który do płotu otaczającego wybieg zamierza dobudować drugi, tworząc między nimi coś w rodzaju strefy ochronnej. Ale ma świadomość, że to nie wystarczy. Chorobę mogą przecież przywlec kruki, które wcześniej miały styczność z padłym dzikiem. Niemieckie Stowarzyszenie Rolników żąda, aby 70 proc. dzików zostało już teraz zastrzelonych. Samych prosiąt jest przecież w Niemczech 27 mln. Więc jeśli trzeba będzie zamknąć przejścia dla zwierząt przy autostradach, głosu ekologów raczej słuchać nie będą. Co do tego, że „gęstość dzików musi być obniżona w największym możliwym stopniu”, zgadza się też leśniczy Peter Rabe z Meklemburgii-Pomorze Zachodnie. Europa się odgradza Hodowcy duńscy i tak są pewni, że dotarcie ASF do Niemiec to tylko kwestia czasu. Więc zapowiedzieli, że zaczną budować płot na granicy z Niemcami. Oba kraje są największymi producentami wieprzowiny w Europie. Gdyby wirus pojawił się na ich terenie, musiałyby zapomnieć o eksporcie mięsa na ich najlepsze rynki – do Chin, Korei, Hongkongu. Na tych rynkach obecni byli także Polacy, ale odbiorcy – ze strachu przed ASF – zrezygnowali z naszej wieprzowiny, tak jak pierwsza zrobiła to Rosja. Gdyby nie to, że polskie mięso, oczywiście z terenów wolnych jeszcze od ASF, solidarnie kupują od nas kraje Unii, mielibyśmy nie lada kłopot. Musielibyśmy zjeść je sami. Niemcy na razie o płocie odgradzającym ich od Polski nie mówią. – Pamiętają, że gdy w latach 80. odgrodzili się od NRD, którą wtedy też zaatakował wirus, dla dzików płot nie okazał się przeszkodą – przypuszcza Krzysztof Jażdżewski. My też postanowiliśmy się odgrodzić: od Białorusi i Ukrainy. – Tylko po co? – pyta Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Wirus jest już w Warszawie. Jaki jest więc powód, żeby budować płot kilkaset kilometrów wcześniej, na wschodzie? Trzeba to było zrobić cztery lata temu, kiedy pierwszego chorego dzika znaleziono niedaleko białoruskiej granicy. Komisarz tematu jednak nie drążył, ponieważ Unia na budowę płotu pieniędzy nie daje. Dała jednak 14 mln euro na usuwanie chorej padliny, lepsze wyposażenie laboratoriów badających próbki z padłych zwierząt oraz bioasekurację. I jest zdziwiona, że słabo te pieniądze wykorzystujemy. Płot na wschodniej granicy zaczniemy budować dopiero jesienią, ale koszty tej inwestycji już teraz rosną w oczach. Miały się zamknąć w 130 mln zł, teraz szacowane są już na 300 mln. Największym przeciwnikiem budowy płotu jest obecnie Sławomir Izdebski, lider OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, która mocno popiera rząd Prawa i Sprawiedliwości. Z wyjątkiem ministra Krzysztofa Jurgiela, odpowiadającego za rolnictwo. Izdebski uważa bowiem, że to z jego winy grozi nam katastrofa ekonomiczna i zaprzestanie produkcji trzody chlewnej na terenie całego kraju, o czym poinformował zarówno premiera Mateusza Morawieckiego, jak i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. – Po co nam płot, jak wirusa od dawna mamy w kraju? – pyta Izdebski. Izdebski uważa, że z ASF walczyć trzeba inaczej. Premierowi podpowiada metody, których minister Jurgiel zastosować nie chciał. Uważa, że przeciwko chorym dzikom wystawić trzeba „bezzałogowe statki powietrzne, termowizję radiometryczną i konwoluncyjne sieci neuronowe”. Mówiąc wprost, drony dziki zlokalizują, a najnowsze technologie pomogą je unicestwić. Prezesa Izdebski przekonuje już tylko do tego, że Jurgiela trzeba odwołać. „Czy warto więc niweczyć ciężką pracę Pańską i członków partii? Czy warto ryzykować utratę z mozołem wypracowanego zaufania, jakim obdarzyli PiS rolnicy, utrzymując w składzie Rady Ministrów osobę, która deprecjonuje niewątpliwe zasługi Rządu na wielu innych polach? Nie warto”. – Pieniądze Polaków, które minister rolnictwa ma zamiar wydać na płot, powinny zostać przekazane na odszkodowania dla rolników, którzy musieli zrezygnować z hodowli – uważa Sławomir Izdebski. Na wzmocnienie siły swoich argumentów zorganizował w Warszawie protest poszkodowanych. Nie był liczny. Właścicieli dużych gospodarstw hodujących świnie na nim nie zauważono. Za dużo dla małego – Do tej pory zlokalizowano w kraju 108 ognisk afrykańskiego pomoru świń – relacjonuje Krzysztof Jażdżewski. – Głównie, bo aż w 70 proc., w mniejszych gospodarstwach. 4 tys. zwierząt trzeba było zabić. Zabija się wszystkie zwierzęta w zainfekowanym gospodarstwie. 56 rolników nie dostało jednak odszkodowania, bo im się nie należało. Nie spełniali wymagań dotyczących bioasekuracji. To pewnie oni protestują – dodaje. Polski problem z pomorem polega na tym, że hodowlą świń zajmuje się aż 170 tys. gospodarstw. – Te duże, profesjonalne hodowle stanowią zaledwie 1 proc. tej liczby, ale w nich hoduje się aż 40 proc. zwierząt – wyjaśnia Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej. Duzi, których choroba może zrujnować, zasady bioasekuracji wdrożyli już dawno. Fermy są ogrodzone, kontakt ze zwierzętami mają wyłącznie osoby upoważnione, do chlewni można wejść tylko w odpowiednim stroju i obuwiu, przechodząc przez matę nasączoną preparatem dezynfekującym. To wszystko kosztuje. Więc choć można się zwrócić do państwa o zwrot aż 80 proc. poniesionych kosztów, dla drobnego rolnika te pozostałe 20 proc. to też może być za dużo. Taki, za odpowiednią rekompensatą, powinien z hodowli zrezygnować. Nie wszyscy to robią. Więc choroba się rozprzestrzenia. Jeśli zachoruje świnia w gospodarstwie, w którym nie powinno się jej hodować, odszkodowania dla rolnika nie będzie. Stąd protesty. Drobnym nie podoba się też, że do lutego zasady bioasekuracji obowiązywały tylko w strefach zagrożonych. Sforsowanie przez chore dziki Wisły zmusiło ministra rolnictwa, aby rozszerzyć je na cały kraj. Stanowczo za późno, ale wcześniej drobnym rolnikom narażać się nie chciał. Lekarze weterynarii nie do wszystkich gospodarstw docierają, przestrzegania zasad się nie egzekwuje. Inspekcji Weterynaryjnej coraz bardziej brakuje bowiem ludzi. Odchodzą, nie godząc się na drastycznie niskie zarobk

