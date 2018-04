Ryszarda Socha Stoczniowcy zostali na lodzie Bujanie na fali Rząd zapowiadał, że dzięki wsparciu państwa przemysł stoczniowy odzyska świetność. Z ambitnych planów jak dotąd niewiele wyszło, a Stocznię Gdańsk znowu trzeba ratować przed upadłością.

Dariusz Gorajski/Forum Stocznia Szczecińska, pochylnia Wulkan. To tutaj ma być budowany nasz narodowy prom „Batory”. Wstępne porozumienie w sprawie ratowania Stoczni Gdańsk, słynnej kolebki Solidarności, Agencja Rozwoju Przemysłu z jej obecnym ukraińskim właścicielem już podpisała. „Złożona przez nas oferta ma charakter rynkowy” – zapewnia ARP. Dotyczy samej stoczni i GSG Towers, która produkuje wieże do elektrowni wiatrowych. W Stoczni Gdańsk ARP ma obecnie ponad 18 proc. akcji, a w GSG Towers – 50 proc. Nie ma jednak kontroli operacyjnej nad działalnością finansową i handlową obu spółek.

Państwo już wcześniej (za rządów PO-PSL) rzucało im koło ratunkowe, m.in. przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, która odkupiła część terenów. Roman Gałęzewski, szef stoczniowej Solidarności, pytany o radość z powrotu pod państwowy zarząd (o co „S" od dłuższego czasu zabiegała) jest ostrożny: – Musimy poczekać. Wiedzieć, jakie są pomysły na ten majątek, jakie zlecenia? Po pierwszych inwestycjach będzie to widać. A bez inwestycji w nowe technologie nie ma sensu utrzymywać zakładu, bo produkcja będzie nieopłacalna. Marzą mu się na przykład roboty do spawania i do montażu, bez których trudno o prawdziwy, technologiczny postęp. A na nie trzeba dużych pieniędzy. Ich brak widać też gołym okiem w innych stoczniach, które rząd PiS obiecał reanimować. Wszystkie trafiły pod skrzydła Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA i ciągle czekają na modernizacyjną falę. W Stoczni Szczecińskiej, w ramach programu Batory, ma być budowany pierwszy polski duży prom pasażersko-towarowy. Prezes stoczni już w 2016 r. wyliczył, że aby budować tu statki, trzeba zainwestować w infrastrukturę ponad 90 mln zł. Na razie pieniądze wciąż są w sferze obietnic. Ostatnio mówi się o 18 mln zł od funduszu inwestycyjnego FIZ Mars, które mają być przekazane na bliżej nieokreślonych zasadach. Kierownictwo stoczni zapowiada za to wielkie zmiany, choć wiadomo, że obiecane środki to ledwie kropla w morzu potrzeb. Pora na promy Jednak największym problemem jest czas. W czerwcu 2017 r. pod prom „Batory” uroczyście położono stępkę. To taka symboliczna inauguracja budowy. POLITYKA dwa miesiące wcześniej (nr 16/2017) uprzedzała, że mamy do czynienia z propagandowym teatrem, że prawdziwe rozpoczęcie budowy daleko, że nie ma projektu jednostki ani finansowania. „Przyjechaliśmy tutaj, żeby dać z powrotem nadzieję na rozwój Stoczni Szczecińskiej i dać konkretne zamówienia, stworzyć popyt na statki” – mówił potem nad stępką Mateusz Morawiecki, wtedy wicepremier. O tym, że ta stępka to lipa, wiedzieli wszyscy, którzy mają elementarne rozeznanie w stoczniowym biznesie. Ale można by politykom PiS ten teatr darować, gdyby po fecie budowa naprawdę ruszyła. Niestety, tak nie jest. Do dzisiaj brakuje pełnego projektu statku, twardego finansowania przedsięwzięcia, ciągle trwają negocjacje z bankami w sprawie kredytów. Już na starcie były zresztą wątpliwości, czy państwowe stocznie, w których rząd chce zbudować prom, są zdolne zrobić to w terminie i po konkurencyjnych cenach? Czy PŻB stać na taki zakup? A tym bardziej na dwa promy, bo taki jest plan. Czy inwestycja nie zarżnie wreszcie tego państwowego armatora? I co będzie dalej? W kolejce po następne promy (wstępnie cztery) ustawiła się też państwowa Polska Żegluga Morska. To armator, który sam walczy o przetrwanie (ma w bilansie łącznie 1,7 mld zł strat). W dalszej kolejności, zwabieni naszym promowym hitem, mieli się pojawić kontrahenci ze świata. Jeśli nawet była taka szansa, to teraz coraz bardziej się oddala. Tajemnice to nasza specjalność Rząd skupił się nie na produkcie, ale na dołujących państwowych stoczniach, niezdolnych do udźwignięcia zadania. Stracił mnóstwo czasu, pieniędzy i ludzkiej energii na przekształcenia majątkowe, które nie przybliżyły stoczni do celu, jakim powinna być budowa nowoczesnego promu. Politycy PiS chcieli jednocześnie stworzyć wielki państwowy konglomerat stoczniowy (największy – jak się ekscytowali – nad Bałtykiem) oraz przyzwoity produkt eksportowy. Stoczniowy czebol powstaje. Tylko co z tego, skoro promu nie będzie szybko lub wcale? Tymczasem operator promowy Stena Line (nasz konkurent na Bałtyku) zamówił kilka promów towarowo-pasażerskich w Chinach. Na początku lutego rozpoczęła się budowa jednego z nich. Naprawdę, a nie na niby. Ma być oddany armatorowi w 2019 r., a następny rok później. Im dłużej nowy „Batory” będzie budowany, tym więcej pieniędzy pochłonie i tym większy będzie później z nim kłopot. Wysoka cena zmniejszy konkurencyjność PŻB, a stocznia nie będzie mogła liczyć na zamówienia z zewnątrz. Co więcej, polscy armatorzy promowi, żeby nie wypaść z bałtyckiego rynku, potrzebują nowszych statków już teraz, a nie za długie lata. Podobno za złożenie zamówienia na „Batorego” prezes PŻB wywalczył w 2017 r. zgodę na zakup używanego promu, który będzie pływał jako „Cracovia”. Niedawno ogłoszono, że spółka „pozyskała” też piąty prom „Nova Star”, najmłodszy z tych, którymi dysponuje (zbudowany w 2011 r. w Singapurze). Część polskich mediów uznała więc, że był to zakup. Naprawdę – jak ustalił Portal Morski – jednostka została przez PŻB wynajęta. Bez załogi, na dwa lata, możliwe, że z opcją kupna po zakończeniu okresu umowy czarterowej. Dobre i to. Dlaczego nie chciano tego ujawnić? Tajemnice to jeden ze znaków firmowych PiS. Nawet posłowie opozycji nie mogą się doprosić konkretnych informacji dotyczących kondycji finansowej państwowych stoczni. W odpowiedzi dostają nic nieznaczące ogólniki. Forum Okrętowe, zrzeszające pracodawców z tej branży, na podstawie danych GUS wyliczyło, że w 2016 r. przychody całego sektora stoczniowego wyniosły łącznie 10,6 mld zł, w tym 0,85 mld zł to były przychody państwowych stoczni. Prezes Forum Okrętowego Jerzy Czuczman szacuje, że potencjał techniczny tych ostatnich (doki, dźwigi, hale itp.) to 30 do 40 proc. całego potencjału stoczniowego. Stały monitoring tego, co się dzieje w Szczecinie, prowadzi Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka zachodniopomorskiego do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Swoją wiedzą dzieli się z mediami i na Facebooku. Zestawił przychody stoczni remontowych na jednego zatrudnionego. Okazało się, że lider w branży, portugalska Lisnave, w 2015 r. miał 1,8 mln zł przychodu na pracownika, Remontowa Gdańsk (prywatna) – 1,3 mln zł, Nauta – 937 tys. zł, a Gryfia – 300 tys. zł. I właśnie Gryfia jest liderem konsorcjum, które „buduje” prom. – Przy obecnym postępie prac nad Narodowym Promem jest szansa, że budowa tego statku przeżyje polską państwową żeglugę promową – martwi się Zahorski. Kasa odpływa rzekami Remedium na odczuwalny na każdym kroku brak pieniędzy ma być Morski Fundusz Inwestycyjny. Jednym z jego pomysłodawców jest Paweł Brzezicki, były wiceminister gospodarki morskiej, obecnie zarządca komisaryczny PŻM. Kapitał początkowy funduszu ma wynieść minimum 2 mld zł. Ma on wspierać rozwój branży morskiej (stocznie, armatorów, porty), a jednocześnie być rentownym i bezpiecznym dla inwestorów narzędziem finansowym, funkcjonującym na zasadach określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pieniądze miałyby trafiać do tych firm, które będą gwarantowały rynkową bądź wyższą stopę zwrotu. „Na dzień dzisiejszy uważam, że są to wszyscy członkowie obrotu morskiego z tego powodu, że mamy do czynienia z początkiem hossy. Będą to zarówno stocznie, jak i porty czy armatorzy niezależnie od formuły własnościowej czy organizacyjnej” – mówił Brzezicki portalowi Trójmiasto w listopadzie 2017 r. Tymczasem są to mrzonki snute w oderwaniu od mizernej kondycji państwowych stoczni i armatorów. Pieniądze na rzeczony fundusz miałyby pochodzić głównie od prywatnych inwestorów i tylko w niewielkim stopniu od banków państwowych. Projekt ustawy o MFI – wedle zapowiedzi – w połowie tego roku ma trafić do uzgodnień międzyresortowych. – Minister Gróbarczyk zapowiada ten Morski Fundusz od roku, a ja na podstawie Morskiego Portu Handlowego Gdynia widzę, że on już działa w praktyce – mówi

