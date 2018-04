Cezary Kowanda Kosmos dla każdego Bliżej gwiazd Podbój i komercyjna eksploracja kosmosu jeszcze nigdy nie wydawały się tak tanie jak obecnie. Czy na Marsa rakiety prywatnych firm dolecą wcześniej niż rządowe?

Orion Span Projekt kosmicznego hotelu Aurora. Za 12-dniowy pobyt zapłacimy raptem 10 mln dol. od osoby. Za cztery lata majówkę będzie już można spędzić na kosmicznej Stacji Aurora, która ma okrążać Ziemię. Wszystko to pod warunkiem, że firma Orion Span znajdzie pieniądze, żeby zrealizować swój śmiały plan, a przy okazji nie zbankrutuje. W 2021 r. zamierza wysłać na orbitę swój hotel, w którym znajdzie się miejsce dla czterech gości i dwóch członków obsługi. Trwający 12 dni turnus ma kosztować niespełna 10 mln dol. od osoby, a podczas pobytu będzie można nie tylko podziwiać widoki Ziemi z odległości ponad 300 km, ale także uczestniczyć w naukowych eksperymentach i rozmawiać przez internet ze znajomymi, którzy zostali niżej.

Niech zazdroszczą! Orion Span to tylko jedna z wielu firm próbujących zarobić na eksploracji kosmosu. Przełom w tej dziedzinie tak naprawdę zawdzięczamy jednemu człowiekowi. To Elon Musk – znany z produkcji elektrycznych samochodów Tesla i projektu superszybkiej kolei (Hyperloop), a także twórca firmy SpaceX. Zainwestował w nią wszystkie pieniądze, które zarobił na sprzedaży systemu płatności internetowych PayPal. Kontrakty z NASA Nawet Musk nie byłby jednak w stanie zbudować w pojedynkę własnej rakiety. Szczęśliwie dla siebie znalazł grupę inwestorów, którzy zawierzyli jego szaleńczej wizji. Dzięki temu mógł rzucić wyzwanie firmom, które dotąd zajmowały się wystrzeliwaniem rakiet w kosmos. Przekonywał, że można to robić dużo taniej. Jego zdaniem zarówno rządy, jak i prywatne instytucje mocno w tym przypadku przepłacały. Dziś wiemy, że Musk odniósł ogromny sukces, chociaż osiem lat temu, gdy wystrzeliwał po raz pierwszy swoją flagową rakietę Falcon 9, mało kto wierzył w powodzenie tego projektu. Co Elon zrobił inaczej niż jego konkurenci? Przede wszystkim od początku założył, że musi odzyskiwać jak najwięcej elementów swojej rakiety. Postanowił tak zaprojektować Falcona 9, żeby możliwe było ponowne wykorzystanie jego pierwszego stopnia. Nie zawsze to się jeszcze udaje, ale statystyki są coraz lepsze. Do tego, jako prywatny przedsiębiorca, potrafi liczyć pieniądze, więc marnotrawstwa w SpaceX jest dużo mniej niż u konkurentów. Usługi SpaceX są dziś na rynku wyjątkowo konkurencyjne, więc do właściciela firmy ustawia się długa kolejka klientów – przede wszystkim prywatnych koncernów, które chcą na orbicie umieścić satelity telekomunikacyjne czy pogodowe. Co więcej SpaceX zaczęły ufać również amerykańskie władze. Firma Muska dostaje kontrakty z NASA czy armii Stanów Zjednoczonych. Jeden lot na orbitę okołoziemską, lub wyżej, kosztuje amerykańskiego podatnika mniej niż 100 mln dol. Największy konkurent Muska, czyli United Launch Alliance (ULA), liczy sobie dwa razy tyle. ULA to wspólne przedsięwzięcie znanych amerykańskich koncernów Boeing i Lockheed Martin. Przez lata dobrze prosperowało, wykorzystując rakiety Delta IV i Atlas V. Jednak teraz musi nagle ciąć koszty, jeśli nie chce stracić wszystkich rządowych kontraktów. Na razie dostaje zamówienia, bo amerykańskie władze chcą mieć w gotowości minimum dwie rodzime firmy, zdolne wystrzeliwać rakiety w kosmos. Jednak ULA musi pokazać, że dba o pieniądze podatnika. Podobny strach padł na innych. Na przykład na twórców europejskiego programu kosmicznego Arianespace, którzy korzystają z poligonu startowego w Gujanie Francuskiej. Zarówno Arianespace, jak i ULA pracują nad rakietowym recyklingiem i obiecują, że za kilka lat SpaceX nie będzie miał już monopolu na odzyskiwanie modułów rakiet. Rywalami Falcona 9 mają być europejska Ariane 6 oraz amerykański Vulcan. Tyle tylko, że wówczas SpaceX zapewne jeszcze obniży koszty i utrzyma swoją przewagę. Niektórzy eksperci przewidują, że start rakiety będzie wkrótce kosztował klienta zaledwie 30–40 mln dol. I wówczas w kosmos będzie się wysyłać nie tylko coraz więcej turystów, ale i całe fabryki. Zresztą Musk w tym roku zadziwił świat, po raz pierwszy wystrzeliwując dużo większą rakietę o nazwie Falcon Heavy. W tym dziewiczym locie ładunkiem był jeden z modeli Tesli, a za kierownicą zasiadła kukła astronauty. Start zakończył się sukcesem, Tesla poleciała w kosmos, a Musk udowodnił, że jest dzisiaj zdecydowanym liderem rakietowej rewolucji. Co ciekawe, z kosmicznym biznesem idzie mu dużo lepiej niż z tym ziemskim. O ile Musk może być dumny ze SpaceX, to już ciągłe kłopoty Tesli są dla niego poważnym wyzwaniem. Okazuje się, że budowa rakiety jest tańsza i prostsza niż seryjna produkcja elektrycznych samochodów. Na rakiecie Falcon Heavy plany Muska wcale się nie kończą. Jego marzeniem jest kolejna, jeszcze większa rakieta, określana skrótem BFR (Big Falcon Rocket, chociaż środkowy człon czasem zastępuje się angielskim wulgaryzmem na „f”). To właśnie ten wehikuł ma zawieźć ludzi na Marsa. Bo chociaż dzisiaj SpaceX jest głównie znane z wynoszenia satelitów na ziemską orbitę, tak naprawdę w ten sposób Musk przygotowuje się do realizacji kolejnego celu. Zbiera pieniądze i doświadczenia, żeby w przyszłości zacząć kolonizację Marsa. To był od początku główny powód, dla którego Musk w ogóle zaangażował się w SpaceX. Pochodzący z południowej Afryki miliarder uważa bowiem, że ograniczając się tylko do jednej planety, ludzkość wiele ryzykuje. Kolejna wielka wojna, uderzenie asteroidy, efekt cieplarniany, sztuczna inteligencja przejmująca władzę nad ludźmi – zagrożeń jest bardzo wiele. To dlatego człowiek musi mieć drugi dom, specyficzną polisę ubezpieczeniową. Musk twierdzi, że jego rakieta BFR zabierze pierwszych ludzi na Marsa już w 2024 r., czyli 10 lat wcześniej, niż planuje to zrobić NASA. Kosmiczny wyścig Oczywiście do tej daty nie należy się przywiązywać, bo Musk wielokrotnie już udowodnił, że nie trzyma się podawanych przez siebie terminów. Jednak na razie rozpętał nowy rakietowy wyścig, którego skutki mogą być trudne do przewidzenia. Jednym z fanów Muska jest amerykański prezydent Donald Trump, który na razie prowadzi mało spójną politykę kosmiczną. Z jednej strony twierdzi, że Amerykanie powinni jak najszybciej wrócić na Księżyc i być liderami w kolonizacji Marsa, ale równocześnie wzdraga się przed wielkimi wydatkami na ten cel z publicznych pieniędzy. W sukurs przychodzi mu właśnie Musk ze swoimi coraz tańszymi rakietami. W marcu w Białym Domu Trump nie krył podziwu dla SpaceX, a przede wszystkim chwalił ogromne oszczędności i stwierdził, że NASA zrobiłaby to wszystko dużo drożej. Amerykańska Agencja Kosmiczna na razie jest zdana na łaskę rosyjskich i amerykańskich podwykonawców (jak ULA czy SpaceX) transportujących astronautów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co ciekawe, również na tym polu do rywalizacji włączyła się firma Muska. Zarówno SpaceX, jak i ULA pracują nad kapsułami, dzięki którym Stany Zjednoczone będą mogły wrócić do wielkiego podboju kosmosu. Po przejściu w 2011 r. na emeryturę ostatnich amerykańskich promów kosmicznych ten program był niemal zamrożony. Pierwsze testowe loty z ludźmi SpaceX i ULA zapowiadają jeszcze w tym roku. Musk marzy, aby i pod tym względem być lepszym niż sojusz Boeinga i Lockheed Martin. A przede wszystkim tańszym. Póki rakiety wożą głównie satelity, kwestia bezpieczeństwa jest tylko ważna, ale jeśli mają również transportować ludzi, staje się kluczowa. Konkurenci SpaceX lubią przypominać, że firma Muska miała w swojej historii dwa poważne wypadki na ponad 50 startów. W 2015 r. rakieta Falcon 9 eksplodowała zaraz po wystrzeleniu, a rok później została zniszczona w pożarze dwa dni przed planowanym startem. Musk zapewnia, że z obu tych dramatów wyciągnął wnioski, jednak na przykład konsorcjum ULA przypomina, że im nic podobnego się nie zdarzyło. Daje w ten sposób do zrozumienia: może i jesteśmy drożsi od SpaceX, ale za to bezpieczniejsi. Musk niech sobie wozi komercyjne ładunki za półdarmo, ale ludzi powinniśmy transportować my. Jednak i NASA chce wrócić do gry. Pracuje nad własną, ogromną

