Alina Białkowska-Gużyńska Dochód gwarantowany: czy to się da zrobić? Kto lubi UBI Współczesne społeczeństwa niespiesznie eksperymentują z powszechnym dochodem minimalnym, dzięki któremu co miesiąc obywatele dostawaliby „pieniądze za nic”, a pracowali dla własnej satysfakcji. Bo czy to jest realne?

Mirosław Gryń/Polityka Zreformowany system opieki społecznej, uwzględniający dochód gwarantowany, ma dać ludziom realne poczucie wolności, ale będzie kosztował. Kilka dni po ostatnich wyborach parlamentarnych we Włoszech przed urzędami pracy na południu Włoch ustawili się pierwsi chętni po minimalny dochód gwarantowany. Nie miało znaczenia, że do powołania nowego rządu było daleko, ani nawet to, że lider zwycięskiego Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio już po wyborach określił czas wprowadzenia tego rozwiązania na kilka lat. Chętnych było tak dużo, że w jednym z miast na Sycylii urzędnicy wywiesili napis „Nie oferujemy uniwersalnego dochodu minimalnego”.

Przekaz był najczęściej pozbawiony niuansów: nieodpowiedzialni, zadłużeni po uszy Włosi dali się uwieść populistom i chcą wydać kilkanaście miliardów euro rocznie na bezwarunkowy dochód minimalny. Tymczasem z opublikowanych w 2017 r. badań OECD wynika, że tego typu powszechne świadczenie w wysokości minimum socjalnego mogłoby we Włoszech przynieść nawet oszczędności budżetowe – o ile zostanie opodatkowane i o ile zostaną zniesione ulgi podatkowe (w tym kwota wolna od podatku) oraz dotychczasowe zasiłki dla osób w wieku produkcyjnym. Ten sam raport OECD („Basic income as a policy option. Can it add up?”) wykazuje niepokojąco niską efektywność współcześnie stosowanych systemów wsparcia. Według danych za 2013 r. na 35 państw należących do tej organizacji (a są to kraje definiowane jako wysoko rozwinięte i demokratyczne) aż w 12 transfery pieniądza publicznego bardziej zasilają 20 proc. najlepiej zarabiających niż dolne 20 proc. dochodowej piramidy. Do tej niezbyt chlubnej grupy należą Polska i Włochy. To niejedyny poważny zarzut, jaki można postawić współczesnym systemom opieki społecznej. Zakorzenione w rzeczywistości gospodarczej XIX w., skomplikowane, nieelastyczne, kosztowne, wymagające utrzymywania wielkiej biurokracji i powodujące stygmatyzację – to główne argumenty na rzecz głębokiej przebudowy polityki społecznej. Do tej listy grzechów trzeba jeszcze dorzucić upokarzające procedury wnioskowania o pomoc zależną od wysokości dochodów i wpychanie biorców w szarą strefę, a w przypadku systemów emerytalnych – niemal pewne ich bankructwo jeszcze za życia dzisiejszych 50-latków. Z takim bagażem, zaklinając rzeczywistość, wchodzimy w epokę robotyzacji i sztucznej inteligencji. Na początku był wstyd Według opublikowanego w kwietniu br. wstępnego raportu Banku Światowego „World Development Report 2019. Zmieniająca się natura pracy” autorzy napisali, że niezbędny nowy kontrakt społeczny wymaga m.in. większego uczestnictwa w finansowaniu polityki społecznej przez megakorporacje, obecnie unikające płacenia podatków, bardziej elastycznego rynku pracy (niższe koszty zatrudniania), utrzymania specjalnych programów pomocy dla najsłabszych (np. niepełnosprawni) oraz, potencjalnie, wprowadzenia bezwarunkowego dochodu minimalnego (UBI) w formie dostosowanej do potrzeb społeczeństwa. Tym samym, stara koncepcja uniwersalnego prawa każdego człowieka do korzystania z dostępnych zasobów wchodzi przebojem na salony współczesnej debaty publicznej. Wszystko zaczęło się 500 lat temu od dwóch humanistów: Tomasza Morusa i jego słynnej „Utopii” oraz Jana Ludwika Vivesa, który z właściwą ludziom renesansu troską o człowieka stwierdził, że wsparcie powinno trafiać do ludzi, „zanim potrzeba wywoła jakieś szalone lub złe działanie, zanim twarz człowieka w potrzebie obleje się rumieńcem wstydu”. Spadkobiercą tej tradycji jest papież Franciszek, który doskonale rozumie, że nędza potrafi łamać ludzkie charaktery. „Pustemu workowi ciężko jest stać prosto”, pisał Benjamin Franklin. Korzenie współczesnej idei progresywnego uniwersalizmu, czyli takiego modelu wsparcia, w którym pomoc trafia do wszystkich, ale w największym stopniu do najbardziej potrzebujących, są rozbudowane. Z jednej strony sięgają tradycji skrajnego egalitaryzmu i socjalizmu, z drugiej – podstawowych wartości liberalizmu, bo wolny jest tylko taki człowiek, który ma wybór, a brak pieniędzy pozbawia ludzi wolności wyboru. Są w tej idei również silne komponenty myśli chrześcijańskiej, czyli dbałość o godność jednostki ludzkiej, a także przewijające się przez historię UBI przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do dochodów z dziedzictwa, jakie wszystkim ludziom dał Bóg. To ostatnie leżało u podstaw opracowanej już w XVIII w. koncepcji renty gruntowej, czyli opłaty ponoszonej przez właścicieli ziemi za użytkowanie gruntu. Przychody z renty miały być źródłem rekompensat dla wszystkich, którzy ziemi nie mieli. Bezwarunkowy dochód pojawiał się też w wyniku czysto pragmatycznych rozważań, jak w Wielkiej Brytanii po pierwszej wojnie światowej, gdy zastanawiano się, w jaki sposób zachęcić banki do udzielania kredytów zubożałym, bezrobotnym Brytyjczykom. Z tej perspektywy łatwiej jest zrozumieć, dlaczego UBI bywa obecnie nazywany społeczną szczepionką XXI w. W II połowie XX w. dochód (niemal) bezwarunkowy został wprowadzony na Alasce, w postaci Alaska Permanent Fund – założonego w 1976 r. funduszu zasilanego przez inwestycje dokonywane w oparciu o przychody ze sprzedaży ropy wydobywanej w tym stanie USA. Fundusz wypłaca co roku każdemu rezydentowi Alaski rentę, której wysokość zależy głównie od koniunktury na rynku. Warunki otrzymania wsparcia za dany rok kalendarzowy są dwa: trzeba być rezydentem Alaski przez cały ten okres i nie można być karanym za poważne przestępstwo. Wysokość renty zwykle nie przekracza 2 tys. dol., a wartość samego funduszu na koniec 2016 r. sięgnęła 55 mld dol. Niedawne badania potwierdziły, że wypłaty przyczyniają się co roku do zmniejszenia ubóstwa na Alasce, równocześnie praktycznie nie wpływając na poziom zatrudnienia (zanotowano jedynie niewielki wzrost pracy w niepełnym wymiarze). Nie są natomiast znane skutki eksperymentu z UBI, na jaki zdecydował się rząd Finlandii w 2017 r., w ramach którego 2 tys. losowo wybranym bezrobotnym zaczęto wypłacać miesięcznie 560 euro. Projekt zaplanowano na dwa lata. Na razie wiadomo, że nie będzie przedłużony, a decyzje dotyczące reformy systemu opieki społecznej zostaną podjęte, gdy poznamy efekty pilotażu. Czyli najwcześniej w przyszłym roku. Z kolei znanym z konserwatyzmu (i ekonomicznego realizmu) Szwajcarom dano w 2016 r. szansę, by wypowiedzieli się w referendum na temat potencjalnego wprowadzenia bezwarunkowego dochodu. Wynik był 3:1 na „nie”, ale zwolennicy UBI podkreślają, że w przypadku zachowawczych Szwajcarów 23,1 proc. głosów za tak rewolucyjną zmianą dowodzi rosnącego poparcia dla tego rozwiązania. To, że aż 69 proc. Helwetów spodziewa się kolejnego referendum w sprawie UBI, zdaje się potwierdzać tę tezę. Przestarzałe welfare state Kiedy Otto von Bismarck tworzył koncepcję systemu ubezpieczeń emerytalnych, początkowo chciał oprzeć je na dochodach ze sprzedaży wyrobów tytoniowych. Ostatecznie emerytury zostały sfinansowane przez opodatkowanie pracy, a sam system (wprowadzony w dużej mierze w obawie przed narastającymi nastrojami rewolucyjnymi) budził wówczas równie wiele emocji, co dzisiaj idea wprowadzenia UBI. Mimo to okazał się jednym z najważniejszych, najbardziej potrzebnych i trwałych wynalazków współczesnego państwa. Ten system trzeszczy teraz w szwach. Nie tylko ze względu na rosnącą długość życia (i lęk części polityków przed podwyższaniem wieku emerytalnego). Równie niebezpieczna jest strona dochodowa – chwiejny rynek pracy podważa stabilność finansowania emerytur. Problem jest jednak szerszy. Praktycznie wszystkie współczesne programy i instytucje tworzące system opieki społecznej muszą się zmierzyć z głębokimi zmianami w naturze samej pracy. Mieszkańcy państw rozwiniętych coraz rzadziej utrzymują się z jednego stabilnego zatrudnienia. Wielu z nich pozostaje samozatrudnienie przeplatane okresami bezrobocia. Takie zjawiska, niestety, umykają sztywnym regulacjom zakorzenionego w XIX w. welfare state. Rośnie liczba osób potrzebujących wsparcia. Szacuje się, że w wielu państwach OECD zasiłek dla bezrobotnych trafia do mniej niż połowy aktywnie szukających pracy. Koniec pracy za płacę Obecne napięcia na rynku pracy, wynikające przede wszystkim z globalizacji, są tak naprawdę tylko delikatną zapowiedzią tego, co w perspektywie 20–30 lat spowoduje robotyzacja i oparcie gospodarki na sztucznej inteligencji (AI). Jeśli wierzyć głośnym prognozom Carla Freya i Michaela Osborne’a z uniwersytetu w Oxfordzie, w perspektywie najbliższych 20 lat z gospodarki USA może zniknąć około 45 proc. obecnych miejsc pracy. Ten proces dotknie państwa uprzemysłowione i może okazać się jeszcze bardziej bolesny w krajach rozwijających się. Według raportu opublikowanego przez Citi i Oxford Martin School w wyniku automatyzacji może zniknąć od 55 proc. (Uzbekistan) do 85 proc. miejsc pracy (Etiopia). W skali całego świata będą to setki milionów stanowisk, które dziś dają poczucie bezpieczeństwa nie tylko samym zatrudnionym, ale też ich rodzinom. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy nadchodząca rewolucja techniczna wytworzy tyle nowych specjalizacji, by wchłonąć nadpodaż pracowników, jak tego chcą optymiści, zwykle przedstawiciele biznesu. Owszem, dotychczasowa historia pokazuje, że taka jest kolej rzeczy, a protesty umownych luddystów gasną w miarę wzrostu gospodarczego wytworzonego dzięki nowym technologiom. Tym razem jednak zmiana zdaje się być bardziej fundamentalna niż rewolucja przemysłowa. Jak mówi Ray Kurzweil, amerykański naukowiec i futurysta, jeszcze w I połowie tego wieku ludzkość osiągnie tzw. punkt osobliwości, kiedy gwałtowny postęp techniczny dosłownie „rozerwie” dotychczasową historię cywilizacji. Nasze doświadczenia, budowane przez kilka tysięcy lat, nie zdadzą się więc na wiele. Mamy taki model gospodarki, w którym ludzie pracują i dostają pieniądze, żeby kupić potrzebne rzeczy. Tymczasem dojdziemy do sytuacji, gdy nie będziemy już potrzebowali dużo pieniędzy, bo dzięki drukarkom 3D wydrukujemy za grosze to, czego potrzebujemy. Obecny model przesunie się w stronę takiego, w którym praca będzie oznaczała realizowanie pasji, umożliwiając ludziom przemieszczanie się w górę piramidy Maslowa (hierarchii ludzkich potrzeb) – twierdzi Kurzweil. I konkluduje, że w tym nowym świecie pracy dla przyjemności niezbędna będzie jakaś forma gwarantowanego dochodu minimalnego. Podatek dla robotów? W Polsce idea gwarantowanego dochodu dla każdego jest zwy

