Cezary Kowanda Czy pekaesy wrócą na drogi Gimbusy, busy, pekaesy PiS przed wyborami obiecuje prowincji lepszą komunikację autobusową, a samorządy kusi dotacjami. Niestety, publiczny transport kołowy od tego nie odżyje.

Kolejny PKS chyli się właśnie ku upadkowi. Władze Poznania stwierdziły, że mają dość dopłacania do deficytowego przewoźnika, którego straty przekraczają 5 mln zł rocznie. Tym bardziej że wśród szybko malejącej liczby pasażerów dominują mieszkańcy okolicznych gmin, a nie poznaniacy. Miasto Poznań chce je zatem zmusić, by zaczęły współfinansować deficytowe kursy. Proponuje również samorządowi województwa przejęcie udziałów w PKS Poznań, ale ten twierdzi, że za połączenia autobusowe nie odpowiada.

Poprzedni rok przyniósł prawdziwą rzeź choćby na Mazowszu, gdzie swoje oddziały w Ciechanowie, Ostrołęce i Płocku zamknął Mobilis, należący do izraelskiego koncernu Egged. Działalność autobusową w Polsce stopniowo kończy też Arriva, własność niemieckiej kolei Deutsche Bahn. Do końca czerwca znikną lokalne połączenia uruchamiane przez jej oddziały w Węgorzewie, Kętrzynie, Bielsku Podlaskim, Sędziszowie Małopolskim, Prudniku i Kędzierzynie-Koźlu. Jeździć zatem nie opłaca się zarówno PKS należącym do samorządów, jak i tym sprywatyzowanym. Problem gimbusów Przykład poznańskiego PKS to dobra ilustracja tzw. transportowego wykluczenia części Polaków. Komunikacja w dużych miastach rozwija się dobrze, bo ma gospodarza i pieniądze z lokalnych budżetów. Po latach zapaści poprawia się też stopniowo oferta kolei regionalnych, którymi zarządzają marszałkowie województw. Oni też chcą się przed wyborcami pochwalić, więc korzystają ze środków unijnych, kupują nowe pociągi, a nawet przywracają zamknięte przed laty połączenia. Tymczasem transport autobusowy na prowincji jest sierotą. Gminy najczęściej robią tylko to, co muszą, czyli organizują pojedyncze kursy szkolne. Powiaty przekonują, że nie mają pieniędzy, a województwa usprawiedliwiają się, wskazując na swoją odpowiedzialność za kolej. A przecież wiele spółek PKS przetrwało pierwsze lata transformacji. Dopiero później zaczęły znikać. Gwoździem do trumny publicznej komunikacji autobusowej okazały się gimbusy, służące do przewozów młodzieży szkolnej. Na drogach pojawiły się pod koniec XX w. To wówczas regularni przewoźnicy stracili uczniów – cennych klientów, którzy nie dość, że kupowali miesięczne bilety, to jeszcze za ich ulgowe bilety przewozowym firmom dopłacało państwo. Upadek PKS doprowadził do powstania wielu białych plam na transportowej mapie Polski. Według analiz Polskiej Akademii Nauk z 2017 r. już ponad jedna czwarta sołectw w Polsce nie ma żadnego (nie licząc kursów szkolnych) transportu zbiorowego. Na rynku pozbawionym dotacji przetrwały w większości tylko małe firmy prywatne, czyli busiarze. Oni jeżdżą bez dopłat, ale tylko tam, gdzie im się to kalkuluje. Busy rzadko pojawiają się na przystankach w niedziele i święta, ostatnie kursy zazwyczaj mają wczesnym wieczorem. Kto nie zdąży lub się nie zmieści, ten musi sobie radzić sam. Nic dziwnego, że podstawowym środkiem transportu na prowincji stał się samochód. – Według badań „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich” w gminach peryferyjnych, czyli leżących na styku województw, transport zbiorowy łączący sołectwa z miejscowością gminną jest najgorszy. Statystyka wskazuje, że tam praktycznie każda osoba w wieku produkcyjnym ma auto. Aż 90 proc. tych pojazdów to samochody stare, mające ponad 10 lat, co nie może poprawić bezpieczeństwa na drogach – mówi dr hab. Monika Stanny, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Skazani na korzystanie z autobusów mogą się nazywać obywatelami gorszej kategorii. Nie tylko mają do dyspozycji ofertę dużo gorszą niż ci z miast, ale i płacą znacznie więcej. Emerytka w Warszawie czy Wrocławiu jeździ komunikacją zbiorową za darmo, a ta na prowincji musi kupować bilety. Efekt? W roku wyborczym o transportowym wykluczeniu milionów Polaków przypomnieli sobie politycy. Pierwsza była Partia Razem, jej postulat podchwyciła Wiosna Biedronia, która obiecuje w swoim programie autobus w każdej gminie. Ostatnio zaś tematem zajął się PiS. Odnowa drogowej komunikacji zbiorowej znalazła się w tzw. piątce Kaczyńskiego. Prezes obiecał 1,5 mld zł rocznie na odbudowę transportu zbiorowego i dwukrotne zwiększenie liczby wozokilometrów wykonywanych przez przewoźników autobusowych. Szybko okazało się, że w rzeczywistości kwota dofinansowania urośnie najwyżej o 800 mln zł, bo reszta to już istniejące ulgi ustawowe. Wiedzą o transporcie nie popisał się też premier Morawiecki, który twierdził, że podróż z podwarszawskiego Błonia do stolicy trwa autobusem trzy godziny. Tyle że podstawą transportu są w tym przypadku pociągi Kolei Mazowieckich, które potrzebują na pokonanie tej trasy zaledwie pół godziny. 10 wersji ustawy Ignorancja premiera to zresztą najmniejszy kłopot. Dużo większym jest fakt, że PiS od kilku lat bezskutecznie próbuje przygotować nowe przepisy o transporcie zbiorowym, żeby wreszcie ustalić, kto za co odpowiada i jak zorganizować dobrą siatkę połączeń. Projekt ustawy doczekał się już 10 wersji, ale żadna nie uzdrowi sytuacji. Resort infrastruktury nie potrafi się zdecydować, co ma być priorytetem: raz ulega lobbingowi dogorywających PKS, które żądają dotacji i przymuszenia samorządów do organizowania przetargów, a zaraz potem próbuje się przypodobać busiarzom, którzy żadnych regulacji nie chcą, bo boją się, że wtedy to oni znikną z rynku. Zamiast wyboru i przyjęcia spójnej strategii PiS woli dołożyć trochę pieniędzy samorządom bez porządkowania chaosu w lokalnych połączeniach autobusowych. – To niewłaściwa kolejność. Najpierw powinniśmy ustalić, jakie są w każdym powiecie linie użyteczności publicznej, te wymagające dofinansowania, a dopiero potem przydzielać dotacje – mówi Marcin Gromadzki, szef firmy PTC Public Transport Consulting, która pomaga samorządom tworzyć plany transportowe. To zresztą niejedyny problem z przedwyborczym pomysłem PiS. Rząd chce na razie dopłacać złotówkę (potem tylko 80 gr) do każdego przejechanego przez autobusy kilometra. W przydzielaniu dotacji obowiązywać będzie zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Co więcej, samorządy wcale nie muszą organizować przetargów, które poprawiłyby jakość połączeń i zmniejszyły koszty. – Przy rozdawaniu tych nowych środków wolałbym konkursy, w których premiujemy samorządy eliminujące białe plamy transportowe. Boję się, że znaczna część z tych 800 mln może pójść na już istniejące linie wojewódzkie. Być może pojadą one trochę częściej albo pojawią się na nich nowe autobusy, ale rewolucji w transporcie nie będzie – mówi Michał Wolański, adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej. Sama kwota 800 mln zł wydaje się nikła w stosunku do potrzeb, choć dziś trudno precyzyjnie powiedzieć, ile pieniędzy potrzeba na odbudowanie lokalnego transportu autobusowego. Wszystko dlatego, że większość samorządów nawet nie stworzyła mapy potrzeb, nie określiła, gdzie i jak często powinien jeździć autobus, ani nie zaproponowała rozsądnej taryfy biletowej. Poruszamy się po omacku. Mimo to niektórzy próbują liczyć. – Kilometr przejechany przez używany autobus kosztuje ok. 5–6 zł. Załóżmy, że połowę pokrywają wpływy z biletów, a res

