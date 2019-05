Początek technowojny?

Donald Trump zakazał amerykańskim koncernom współpracy i handlu z chińskim Huawei. Wygląda to na początek wojny między USA i Chinami o technologiczną dominację nad światem. Zakładnikami są miliony użytkowników smartfonów.

Od firm nowych technologii zależą dziś w głównej mierze gospodarcze i polityczne losy świata. Waszyngton i Pekin to zrozumiały.

Donalda Trumpa nikt w Europie nie wybierał, ale nie znaczy to wcale, że nie ma on ogromnego wpływu na nasze życie. Ostatnia decyzja amerykańskiego prezydenta, wprowadzającego ostre sankcje przeciw chińskiemu koncernowi Huawei, spowodowała prawdziwe trzęsienie ziemi. Amerykańskie firmy nie mogą, bez specjalnego zezwolenia, utrzymywać kontaktów handlowych z największym chińskim producentem telefonów komórkowych. Właściciel wyszukiwarki Google, firma Alphabet, błyskawicznie zastosował się do decyzji Trumpa i już zawiesił współpracę.