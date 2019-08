Kłopoty Henryka Kani

Jedyna polska firma mięsna, która skutecznie konkurowała z duńskim Sokołowem oraz amerykańsko-chińskim Animexem, znalazła się na krawędzi upadku. Jeśli nie znajdzie sposobu na ratunek, nasz rynek opanują zagraniczne giganty.

Przyczyny kłopotów Zakładów Mięsnych Henryk Kania ponoć są dwie: nadmierne uzależnienie się od zagranicznych sieci handlowych, a zwłaszcza Biedronki, do której wysyła ponad 60 proc. wyrobów, oraz afrykański pomór świń w Chinach, z powodu którego gwałtownie podskoczyły ceny wieprzowiny na świecie. Tyle że to nieprawda. Nadmiernie ryzykowna dla firmy okazała się skłonność właściciela do chodzenia na skróty. Oraz to, że wielka i nowoczesna firma w poważnych tarapatach finansowych stała się łakomym kąskiem do przejęcia za anegdotyczną złotówkę.