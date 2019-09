Niezły biznes – gry komputerowe

Gry komputerowe to dziś wielki biznes. Firma CD Projekt, twórca „Wiedźmina”, jest obecnie warta więcej niż państwowe giganty elektroenergetyki – PGE, Energa, Enea i Tauron – razem wzięte. Setki nowych firm próbują powtórzyć ten sukces.

Szefowie CD Projektu, a zarazem główni akcjonariusze, w ostatnich miesiącach prowadzili skomplikowaną rynkową grę. Umiejętnie podtrzymywali napięcie co do planów spółki i przygotowywanych nowości. Świat graczy i inwestorów giełdowych od dawna z niecierpliwością oczekuje na pojawienie się nowej gry na miarę „Wiedźmina 3”. Ma nim być „Cyberpunk 2077”, fabularna gra akcji. Choć rozgrywa się w ponurych realiach Kalifornii przyszłości, a nie w fantastycznym świecie prasłowiańszczyzny, to pod względem skali produkcji, czasu i nakładów podobna jest do „Wiedźmina”.