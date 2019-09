Żyjemy w świecie zatruwanym hałasem. Cisza stała się towarem luksusowym, coraz bardziej pożądanym. Na szczęście przybywa też sprzedawców ciszy.

Ciszej by nie można? Można ciszej!? – wrzeszczy Adaś Miauczyński, mieszkaniec bloku z wielkiej płyty, interweniując u sąsiada, który podkręcił telewizor na maksymalną głośność, by pod prysznicem delektować się muzyką. Kiedy tłumaczy Miauczyńskiemu, że to przecież etiuda Chopina, ten nie kryje wściekłości, bo też kocha Chopina, „ale nie przez beton, sufit, drzwi!”. Sąsiad replikuje, że i on zmuszony jest „słuchać różnych pańskich odgłosów”. Kto oglądając film „Dzień świra” Marka Koterskiego, nie przypominał sobie własnych podobnych doświadczeń?