Parcie na prom

Rząd uparł się, żeby budować promy w Polsce. Szkoda tylko, że traci na tym największy państwowy armator.

Fanom skandynawskich kryminałów senne miasteczko Ystad w południowej Szwecji kojarzy się głównie z detektywem Kurtem Wallanderem, bohaterem licznych powieści Henninga Mankella. Jednak dla zdecydowanej większości rodaków to po prostu brama do Skandynawii.

To do Ystad przypływa większość promów z Polski i to tu na ląd zjeżdżają turyści, emigranci i przede wszystkim kierowcy ciężarówek z Polski i nie tylko. Siedmioipółgodzinny nocny lub dzienny rejs to najwygodniejszy sposób na przebycie Bałtyku – na pokładzie są bary, restauracje, dyskoteka, kasyno i niewielkie, ale w miarę wygodne kajuty.