Dochody z ekomody

Firmy odzieżowe, które bardzo przyczyniły się do niszczenia środowiska, chcą teraz zarabiać na ekomodzie. Projektanci sięgają po surowce wtórne.

Minikolekcja Urban Nomad to nie tyle propozycja do noszenia, co manifest młodej projektantki.

Producenci odzieży biją się w piersi za stare grzechy, a jednocześnie robią wszystko, żebyśmy tylko nie przestali kupować. Sieciówki takie jak LPP wstawiają do swoich salonów kosze, do których wrzucać możemy zbędne ciuchy. Firma nie chce, żeby trafiały na wysypiska: da im drugie życie, przekazując Towarzystwu im. Brata Alberta. Po cichu pewnie liczy na to, że jak już wejdziemy do sklepu, to wyjdziemy z nowymi zakupami.

Hiszpańska Zara robi efektowną kampanię zachęcającą do oszczędzania wody.