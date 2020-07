Rośnie popyt na wakacje w ciszy i bez tłoku, ale gorzej z ofertą. Rząd sprawił, że ci, którym wolno prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, niekoniecznie są tym zainteresowani, a ci, którzy chcą – już nie mogą.

Wypoczynek na wsi najbardziej popularny jest w Austrii. Funkcjonuje tam 15,5 tys. gospodarstw agroturystycznych. We Włoszech jest ich 15 tys. Agroturystyka cieszy się popularnością także w Niemczech i we Francji, więc jest się na kim wzorować. W Polsce wakacje na wsi zaczęły być modne wiele lat przed wejściem do Unii. Wiadomo było, że Bruksela do agroturystyki chętnie dopłaca, można liczyć na dotacje.

GUS wyliczył, że w 2010 r. agrogospodarstw było już 5,8 tys. Nasze Ministerstwo Rolnictwa zaplanowało więc, że w 2015 r.