BlackRock – korporacja, która zarządza światem

Rządowe zlecenie na zarządzanie postpandemicznym kryzysem w USA dostał BlackRock. To firma, która już „posiada świat”, a wkrótce będzie miała jeszcze więcej.

Teorie spiskowe o rządzie światowym najczęściej skupiają się na lepiej znanych od niej korporacjach jak Citigroup, JP Morgan Chase czy Exxon Mobile, Shell, McDonald’s i Nestle. A przecież BlackRock jest lub był największym udziałowcem we wszystkich tych firmach. To dziś drugi lub trzeci największy inwestor w Microsofcie, Apple’u, Amazonie i Procter&Gamble. Ma udziały niemal we wszystkich kluczowych spółkach notowanych na światowych giełdach. W branży nazywany jest – trochę przesadnie – „firmą, która posiada świat”.