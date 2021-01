Pandemia zaostrzyła apetyt Polaków na większe mieszkania, ale deweloperzy nie nadążają z ich budową. Efekt? Zamiast spodziewanych spadków widać jedynie trochę wolniejszy wzrost cen. Domy i mieszkania nadal będą drożeć.

Przydałby się jeszcze jeden pokój – to chyba najkrótsze podsumowanie zmian na rynku nieruchomości w czasach pandemii. Polacy zamknięci w domach, przy pracy i nauce zdalnej, w pełni odczuli to, o czym europejskie statystyki mówiły od dawna. Pod względem liczby metrów kwadratowych mieszkania na osobę wypadamy znacznie gorzej niż obywatele większości pozostałych państw UE. Według szacunków HRE Investments Polak ma do dyspozycji średnio 29 m kw. na członka rodziny, podczas gdy średnia unijna już osiem lat temu wynosiła 39 m.