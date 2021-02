Kopcą i trują: dlaczego padł rządowy program antysmogowy

Miały być miliony wymienionych starych pieców i czystsze powietrze. Jest chaos, biurokracja i zrzucanie odpowiedzialności. A smog zabija dalej.

Poniedziałek, 18 stycznia, pierwsza fala mrozów. Mieszkańcy podwarszawskiego Józefowa uchylają okna i zamiast świeżego powiewu mroźnego powietrza (tego ranka temperatura spadła do kilkunastu stopni na minusie) czują gorzkie, osadzające się w nosie i na tylnej ścianie gardła drobinki. To nie złudzenie: wskaźniki w Józefowie pokazują, że norma pyłów zawieszonych wynosi 1300 proc. W samej Warszawie – 500 proc. Pyły PM2.5 i PM10 to główne składniki smogu, który w mroźne dni wisi nad naszymi głowami gęstą chmurą.