Ekooszustwa

Moda na ekologię przyciąga rozmaitych oszustów, którzy próbują nam wciskać ekokity: towary i usługi, które rzekomo mają być przyjazne środowisku.

Kiedy prof. Zbigniew Karaczun, szef katedry Ochrony Środowiska w SGGW, leciał na konferencję klimatyczną do Cancun, świadomość, że zostawia ślad węglowy o równowartości co najmniej półtorej tony ekwiwalentu dwutlenku węgla, mocno go uwierała. Lotnictwo w emisji gazów cieplarnianych ma sporo na sumieniu, jeden pasażerokilometr zostawia w atmosferze 160 kg CO 2 . To było przed pandemią i wtedy jeszcze zdalnie się takich spotkań nie organizowało. Dla dobra klimatu można było co najwyżej nie lecieć.