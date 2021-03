Czebol Orlen

W tle afery Daniela Obajtka trwa najdziwniejsza operacja gospodarcza w państwie PiS. PKN Orlen poszukuje zagranicznego konkurenta po to, by go sprowadzić do Polski i oddać mu część rynku paliw. Jaki ma w tym interes?

Polityczno-gospodarczy thriller z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem w roli głównej okazał się serialem sezonu. Napięcie rośnie, fabuła się komplikuje, a kulminacja jednego odcinka prowadzi do kolejnego. Wszyscy są ciekawi, czego się jeszcze dowiemy o bohaterze, jego dawnych i obecnych interesach, jego wspólnikach i licznych nieruchomościach. A także jaki będzie finał tej historii. Najbardziej zainteresowany wydaje się być sam bohater, który gorączkowo próbuje ustalić, kto jest reżyserem i kto pisze scenariusze kolejnych odcinków?