Energetyka: przepalane pieniądze

Powstanie nowy koncern energetyczny – Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego – która wykupi wszystkie polskie elektrownie na węgiel. Przez lata będzie produkować prąd oraz miliardowe straty, które pokryjemy z naszych podatków. A wszystko rzekomo w trosce o klimat.

Prezydent Andrzej Duda skorzystał ze sprawdzonej recepty Alfreda Hitchcocka – najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Podczas kwietniowego szczytu klimatycznego online zorganizowanego przez prezydenta USA Joe Bidena zaczął tak: „Polska odgrywa bardzo aktywną rolę w globalnej polityce klimatycznej”. Celem konferencji było mobilizowanie państw, których gospodarki emitują do atmosfery najwięcej CO 2 , by bardziej angażowały się w obronę planety przed grożącą jej katastrofą klimatyczną.