Apple kontra Facebook: spór o ochronę prywatności

Między Apple a Facebookiem rozgorzała medialna wojna. Teoretycznie chodzi o ochronę prywatności. W praktyce o to, czy za usługi w sieci mamy płacić naszymi danymi czy pieniędzmi.

Dla koncernu Zuckerberga zbierane ze wszystkich możliwych źródeł informacje to waluta, którą za pośrednictwem reklamodawców zamienia w realne, i to wielkie pieniądze.

Tim Cook, 60-letni szef koncernu Apple, i Mark Zuckerberg, 36-letni założyciel i prezes Facebooka, raczej za sobą nie przepadają. Dzieli ich spora różnica lat, doświadczeń i inne spojrzenie na świat. Oficjalnie nic nie wiadomo o personalnych animozjach, ale konflikt ich firm to dziś najpoważniejsze starcie wśród technologicznych gigantów.

Apple, Facebook, Microsoft, Amazon i Alphabet (właściciel wyszukiwarki Google) starają się dyskretnie rozwiązywać spory. Obecnie mają silnego, wspólnego adwersarza – polityków po obu stronach Atlantyku, którzy nawołują do ostrzejszych regulacji, do egzekwowania należnych podatków od gigantycznych zysków, a nawet do rozbicia najpotężniejszych koncernów na mniejsze spółki.