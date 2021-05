Nowa strategia zakupowa

Rozmowa z Antonim Zbytniewskim, Key Account Managerem we Fresh Logistics Polska, spółce Grupy Raben wyspecjalizowanej w logistyce żywności w temperaturze kontrolowanej, o tym, jak pandemia zmieniła nasze zachowania w sklepach i wpłynęła na dostawy żywności.

Pandemia okazała się ogromnym wyzwaniem dla łańcuchów dostaw produktów świeżych. Który moment był najtrudniejszy?

Z pewnością marzec ubiegłego roku, kiedy w Polsce wystąpiły pierwsze przypadki zachorowań i w ciągu kilku dni doszło do panicznych zakupów w sklepach. Wielu konsumentów bało się zakłóceń w dostawach żywności i zaczęło kupować na zapas. Popyt wzrósł bardzo gwałtownie. Producenci żywności chcieli wykorzystać nadarzającą się szansę i zwiększyć dostawy swoich produktów do sklepów, ale to nie było wcale proste.