Jak Obajtek tworzy koncern marzeń prezesa Kaczyńskiego

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, niezrażony aferą, której jest bohaterem, nie składa broni. Chce przejąć Lotos, ale także PGNiG i zbudować narodowego giganta. Ale gaz to paliwo polityczne i wybuchowe.

Obajtek ma świadomość, że stąpa po kruchym lodzie. Jego wizerunek ostatnio ucierpiał, także w oczach Jarosława Kaczyńskiego. Chce więc to naprawić. Wygląda na to, że sprawa włączenia do Orlenu Grupy Lotos wciąż pozostaje niepewna, a czas ucieka. W lipcu mija termin warunkowej zgody udzielonej przez Komisję Europejską. Nawet jeśli uda mu się wykonać wynegocjowane „środki zaradcze” i sprowadzi do Gdańska konkurenta, który kupi 30 proc. lotosowskiej rafinerii i część stacji paliw, to wciąż nie ma pewności, czy będzie to „przyjazny konkurent”, jakiego oczekuje minister aktywów państwowych Jacek Sasin.