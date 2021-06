Piesi przed samochodami

Dla prawa o ruchu drogowym to mały krok, ale wielki dla bezpieczeństwa pieszych: od 1 czerwca zyskują pierwszeństwo przed samochodami, zanim jeszcze wejdą na przejście. Może to przybliży nas do unijnej „wizji zero”, czyli ruchu drogowego bez śmiertelnych ofiar. I bez horrendalnych kosztów: dziś na skutek wypadków tracimy rocznie blisko 60 mld zł.

Jesienią 2019 r. doszło w Warszawie do tragicznego wypadku drogowego. Pędzący ulicą Sokratesa na warszawskich Bielanach z prędkością ok. 130 km/godz. kierowca bmw nie zdołał zatrzymać się przed przejściem, na które weszło właśnie młode małżeństwo z dzieckiem w wózku. Przechodzili przez jezdnię, bo jadący wcześniej samochód ustąpił im pierwszeństwa. Kierowca bmw już tego nie zrobił, bo jechał za szybko. Potrącił mężczyznę, który w ostatnich sekundach starał się jeszcze ocalić żonę i dziecko. Ich uratował, sam zginął.