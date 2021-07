Efekt Netflixa, czyli życie w abonamencie

Netflix stał się globalnym rozrywkowym potentatem. Wypromował także nowy model biznesowy – subskrypcje. W Polsce właśnie rusza pierwszy netflixowy bank. Metody subskrypcji wypróbowują dostawcy odzieży, win, żywności i inni.

Jedna z anegdot mówi, że twórca Netflixa Reed Hastings postanowił założyć serwis z zemsty, gdy sieć wypożyczalni wideo Blockbuster obciążyła go karą 40 dol. za nieoddanie filmu na czas. Zemsta była okrutna, bo wkrótce Blockbuster zbankrutował.

Aion Bank, formalnie rzecz biorąc, jest bankiem belgijskim. Całkowicie cyfrowy, jest już dostępny w 16 europejskich krajach. Siedziba banku mieści się w Brukseli, a on sam działa na podstawie belgijskiej licencji bankowej. Jednak nazwisko prezesa brzmi znajomo. Wojciech Sobieraj to przecież twórca i wieloletni prezes Alior Banku. Zyskał sławę biznesowego wirtuoza, gdy w środku światowego kryzysu finansowego zdołał skutecznie wprowadzić na polski rynek nowy bank, przechodząc od fazy start-upu do gracza zdolnego przejmować inne banki.