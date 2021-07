Domowe elektrownie atomowe

Michał Sołowow, najbogatszy Polak, i Daniel Obajtek, najważniejszy państwowy menedżer, chcą wspólnie inwestować w małe reaktory jądrowe. Tymczasem Zygmunt Solorz-Żak, właściciel Polsatu, szuka atomowych okazji w rosyjskim Kaliningradzie. Ta informacja podana przez Politykę Insight wywołała nie lada sensację. O co tu chodzi?

Fuzje i przejęcia to specjalność Daniela Obajtka. Od czasu, gdy został prezesem Orlenu, nieustannie coś przyłącza – Energę, Lotos, PGNiG, Ruch, Polska Press. Tym razem zamierza połączyć siły z koncernem najbogatszego Polaka Michała Sołowowa. W ostatnich dniach czerwca Orlen i Synthos, najważniejsza spółka chemiczna w grupie Sołowowa, podpisały porozumienie o współpracy dotyczącej rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych. Chodzi o mikro- i małe modularne reaktory jądrowe – MMR (Micro Modular Reactor) i SMR (Small Modular Reactor) – czyli instalacje do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z atomu o mocy od kilku do 300 megawatów (MW).