Świadomość na talerzu

Rozmowa z Pawłem Nowakiem, prezesem firmy Goodvalley, starającej się pogodzić produkcję mięsa z dbałością o klimat i komfort zwierząt.

Polacy jedzą coraz mniej mięsa. Firma z branży mięsnej ma powód do niepokoju?

PAWEŁ NOWAK, PREZES GOODVALLEY: – Zawartość talerza stała się deklaracją światopoglądową, większą niż niegdyś muzyka czy ubiór. Mięso budzi emocje, także skrajne, prowadzące do jego całkowitego odrzucania. Zachęcamy, by jeść go mniej, ale bardziej świadomie i wybierać wyższą jakość. Rekomendacje ekspertów WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, postulują ok. 30 kg na osobę, nieco ponad 500 g tygodniowo, to połowa polskiego przeciętnego spożycia.