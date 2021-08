Wkrótce możemy zostać bez prądu – ostrzega Jacek Kaczorowski

Jacek Kaczorowski, były prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, w skład której wchodzą m.in. kopalnia i elektrownia Turów, o tym, dlaczego wkrótce możemy zostać bez prądu.

JULIUSZ ĆWIELUCH: – To zabawna historia, że cała Polska śledzi historię Elektrowni Turów, jakby to był jakiś serial sensacyjny.

JACEK KACZOROWSKI: – Jako człowiek, który zna tę historię od podszewki, muszę powiedzieć, że nie ma w niej niczego zabawnego. To jest historia, którą ja jako wieloletni prezes firmy mogę skomentować tylko gorzkim cytatem z Alexisa Zorby „Jaka piękna katastrofa”.

To pan podpisywał umowę na wybudowanie najnowszego, siódmego bloku w Elektrowni Turów, którym teraz się wszyscy emocjonują.