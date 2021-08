Ekonomia: teoria obwarzanka

Gospodarki na całym świecie wydobywają się z recesji. Czy powrót na ścieżkę wzrostu jest jednak oznaką zdrowia, skoro pogłębiają się nierówności, a zagrożenia wywołane aktywnością człowieka są coraz większe? Czas na nową ekonomię – obwarzanka.

Kate Raworth nie tworzy złożonych teorii ekonomicznych, choć doskonale zna stan naukowej wiedzy o gospodarce. Dlatego dostrzega, że to, co proponują obowiązujące podręczniki, nijak ma się do rzeczywistości. Dominująca teoria neoklasyczna nie uwzględnia tego, że gospodarka, jak każdy żywy organizm, do swego funkcjonowania potrzebuje zasobów materialnych, energii i dotyczy konkretnych społeczeństw. W świecie opisywanym tą teorią wzrost gospodarczy może trwać bez końca, co bardzo podoba się politykom.