Sklepy internetowe – pułapka odroczonych płatności

W pandemii nauczyliśmy się łagodzić stres internetowymi zakupami. Można je robić także bez płacenia, bo przybywa firm oferujących odroczone płatności. Ale kiedyś to zrobić trzeba. I wtedy zaczyna się problem.

Rok 2020 był dla e-handlu przełomowy. Odsetek kupujących w sieci skoczył o 15 pkt proc. i już ponad 70 proc. Polaków ma doświadczenia z zakupami internetowymi. Przytłaczająca większość deklaruje, że mimo powrotu normalnej działalności tradycyjnego handlu nie zrezygnuje ze sklepów internetowych. Dr Paweł Wójcik, psycholog zachowań konsumenckich z Uniwersytetu Warszawskiego, przyznaje, że skala tej reakcji go zaskoczyła. – Popularność sklepów internetowych w okresie lockdownów była łatwa do przewidzenia, jednak sądziłem, że kiedy tradycyjny handel stanie się znów dostępny, klienci do niego masowo wrócą, bo kontakt z innymi ludźmi jest naszą naturalną potrzebą.