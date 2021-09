Kalkulator lokatora

Wynajmujący krótko cieszyli się z niższych czynszów w pandemii. Teraz zapłacą za podatkowe pomysły rządu i szaleństwo na rynku nieruchomości.

Powrót do normalności – mimo wariantu delta i narastającej czwartej fali zakażeń – raczej cieszy większość Polaków. Jednak w tej grupie niekoniecznie są najemcy mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach. Oni akurat należą do raczej wąskiego grona osób, które dzięki pandemii odniosły konkretne korzyści. Gdy zabrakło studentów i turystów, nagle okazało się, że liczba wolnych lokali jest większa niż chętnych na ich wynajem. Szczególnie widoczne było to zjawisko w Warszawie i Krakowie, gdzie przerażeni właściciele mieszkań przerobionych na wakacyjne apartamenty zaczęli szukać zwyczajnych najemców.