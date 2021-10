Gorące emocje (przy płaceniu)

Rynek sportowych transmisji jest coraz bardziej podzielony i coraz mniej dostępny w otwartej telewizji. W tej biznesowej grze jest jeden przegrany: kibic.

Nasz rynek jest bardzo obiecujący: obecnie z subskrypcji korzysta co czwarte polskie gospodarstwo domowe, a optymistyczne szacunki zakładają, że do 2025 r. może ich być nawet 60 proc.

Za zmianami w sportowej ramówce telewizyjnej trudno nadążyć. Prawa do transmisji co rusz przechodzą z rąk do rąk. Weźmy piłkę nożną. Ligę Mistrzów pokazuje Polsat, rodzimą Ekstraklasę oraz ligę angielską Canal+, który posiada również w swoim pakiecie ligi hiszpańską oraz francuską, ale te dwie ostatnie do spółki ze stacją Eleven, która z kolei ma wyłączność na pokazywanie spotkań ligi włoskiej. Mecze niemieckiej Bundesligi oraz wszystkie spotkania Ligi Europy można zobaczyć wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay – nowym graczu na polskim rynku, który wszedł z rozmachem i przelicytował w wyścigu o angielską Premiership odwiecznego posiadacza praw, czyli Canal+.