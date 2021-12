Normalność 2.0, czyli unijna gospodarka po pandemii

Pandemia to katastrofa na skalę światową. żeby uniknąć jej skutków, Unia Europejska wsparła poszczególne państwa grantami i pożyczkami. Teraz szuka sposobów na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Na samym początku pandemii jedyną możliwością zapewnienia ochrony przed przepełnieniem szpitali i masową śmiercią ludzi było szybkie ograniczenie kontaktów społecznych, a co za tym idzie zamrożenie gospodarki. Jako że w marcu 2020 r. nie istniały jeszcze szczepionki czy lekarstwo na koronawirusa, by nie doprowadzić do katastrofy ekonomicznej, państwa – niemal bez wyjątku – zwiększały swoje wydatki i prowadziły bardziej ekspansywną politykę pieniężną. Tylko dzięki temu udało nam się uniknąć prawdziwej tragedii.