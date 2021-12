W poetyckim uniesieniu koniec produkcji Opla w Gliwicach porównano do śmierci ula. Z zastrzeżeniem, że obok budowana jest już nowa pasieka.

W poniedziałek, 29 listopada parking przed gliwicką fabryką Opla wypełniał się nieśpiesznie. Ludziom jakoś nie śpieszyło się do pracy, w której zostało do zrobienia ostatnich kilka samochodów. Obserwator parkingu mógł z niego odczytać jeszcze inne znaki. Na przykład, że niewielu pracowników fabryki Opla podjeżdżało pod zakład Oplami, co wiele mówi o kondycji marki. Zakład już od kilku tygodni obumierał jak ciężko chory człowiek. Po kolei wysiadały mu poszczególne organy. Najpierw życie uszło z tłoczni.