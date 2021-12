Ugoda z pułapką

Kolejne osłabienie złotego i mało korzystne warunki ugód zachęcają następnych frankowiczów do walki przed sądami. Szanse na zwycięstwo są bardzo duże, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość i być gotowym na wieloletnie postępowanie.

Przez pierwsze miesiące tego roku spłacający kredyty frankowe mieli nadzieję, że kurs szwajcarskiej waluty wreszcie się ustabilizował. Frank kosztował 4,10–4,20 zł, ale to jednak już przeszłość. Od września nasz pieniądz zaczął się szybko osłabiać, a pod koniec listopada kurs doszedł do poziomu ok. 4,50 zł za jednego franka. Niewielkie umocnienie złotego w grudniu poprawiło sytuację kredytobiorców tylko w niewielkim stopniu. Nic dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się, co zrobić w tej sytuacji.