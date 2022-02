Ekogroszek? Wymiana węgla na węgiel

Czy węgiel może być paliwem ekologicznym? Górnicy przekonują, że tak, i zapewniają, że tylko oni są w stanie zapewnić Polakom czyste i tanie ciepło. Organizacje ekologiczne protestują, rząd nie może się zdecydować, kto ma rację. Niebawem wypowie się o tym sąd.

Wiele osób, zmuszonych przez uchwały antysmogowe do wymiany kopciucha, zainwestowało w nowy piec, ale także węglowy.

Szanowny Panie Premierze, w ostatnich miesiącach obserwujemy gwałtowne wzrosty cen energii. Coraz droższy jest nie tylko gaz i energia elektryczna, ale również węgiel i biomasa, których ceny wzrosły w porównywalnym stopniu do gazu ziemnego (około 60 proc. rok do roku). Sytuacja ta negatywnie odbija się na portfelach gospodarstw domowych, a w dłuższej perspektywie może spowodować spowolnienie działań dla czystego powietrza” – tak zaczyna się apel Polskiego Alarmu Smogowego, wystosowany w ostatnich dniach do Mateusza Morawieckiego.