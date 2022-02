Akrobacje na fali

Piąta fala nie zalała gospodarki dzięki pracodawcom, którzy bezprawnie wprowadzili obostrzenia, na jakie rząd, ze strachu przed antyszczepionkowcami, się nie zdecydował. Rządowa strategia walki z pandemią okazała się zresztą fikcją.

Kiedy eksperci ostrzegli, że cichy lockdown nastąpi, gdy liczba osób na kwarantannie przekroczy dwa miliony, minister Adam Niedzielski złapał za długopis i zaczął poprawiać statystykę. Tylko na tym polu był w stanie osiągnąć sukces. Zarządził po prostu skrócenie okresu kwarantanny z dziesięciu do siedmiu dni, co automatycznie zmniejszyło statystykę przymusowo odosobnionych z powodu kontaktu z osobą zakażoną o 360 tys. Liczba przebywających na kwarantannie spadła w ten sposób z ponad miliona do poniżej 700 tys.