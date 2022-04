Banki przegrywają z frankowiczami. Przechodzą do kontrataku

Banki przegrywają zdecydowaną większość spraw wytaczanych przez frankowiczów, jednak próbują ich zastraszać własnymi pozwami. Nie mają one większych szans przed sądami, ale trudno zlekceważyć ich efekt psychologiczny.

Życie frankowicza ma jedną niezmienną od lat cechę – jest pełne emocji. Niestety, nie są to pozytywne emocje, a raczej nerwowe sprawdzanie, jak różne dramatyczne wydarzenia wpływają na kurs szwajcarskiej waluty. Gdy wydawało się, że świat już nauczył się żyć z pandemią, a sytuacja gospodarcza się stabilizuje, Rosja zaatakowała Ukrainę. Złoty należał do grona walut, które wyjątkowo osłabiły się w pierwszych dniach wojny, za to frank szwajcarski – jak zwykle w momentach chaosu – traktowany był jako bezpieczna przystań.