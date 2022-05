Zimno a wojna. Czy Polsce wystarczy gazu? Robi się nerwowo

Europa szuka sposobów uwolnienia się od rosyjskiej ropy i gazu. Polityka walczy z ekonomią, moralność z racjonalnością. Co zrobić, żeby zimą nie zabrakło paliw? Sytuacja jest dużo gorsza, niż twierdzi polski rząd.

Piotr Woźniak o wpuszczeniu koncernu MOL do Polski: „Węgierski MOL jest faktycznym, wieloletnim partnerem biznesowym i sojusznikiem Gazpromu. Grzech polskich polityków polega na tym, że zaprosiliśmy twardego sojusznika Putina do Polski”.

Dzwonki alarmowe na ulicy Bielańskiej w Warszawie, gdzie urzęduje Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, rozdzwoniły się, gdy Piotr Woźniak rozpoczął ofensywę medialną. Niegdyś minister gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, potem wiceminister środowiska w rządzie Donalda Tuska, a do niedawna (2015–20) prezes PGNiG, ostro atakuje Orlen za to, że kupuje rosyjską ropę i paliwa. Dla Obajtka jest jasne, że to nie atak Woźniaka na Orlen, ale Piotra Naimskiego na niego samego.

Naimski – pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej – to najgroźniejszy wróg Obajtka.