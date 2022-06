Inflacja szaleje. Podpowiadamy, jak ratować swoje oszczędności

Banki niechętnie zaczęły podnosić oprocentowanie lokat. Rząd wyższymi odsetkami zachęca do kupna obligacji. To jednak nie chroni oszczędności, nieco tylko zmniejsza straty. Tempo inflacji jest bowiem ponaddwukrotnie wyższe niż oferowane odsetki. Co można zrobić, żeby ratować swoje pieniądze?

„Koledzy, przebudźcie się!” – tak były bankier Mateusz Morawiecki apelował do prezesów banków, aby w końcu podwyższyli oprocentowanie depozytów. Ale bankom, w większości kontrolowanym przez państwo, na klientach i ich oszczędnościach nie zależy, tzw. doradcy klienta nierzadko dawali do zrozumienia, że bankom bardziej by się opłacało, gdybyśmy swoje środki w ogóle zabrali. Przez pewien czas nie można było założyć lokaty, pieniądze – jak już ktoś się uparł, żeby trzymać je w banku – leżały i topniały na koncie a vista.