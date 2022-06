Kamienie u szyi Morawieckiego. PiS już wie, że zmarnował czas

Pieniądze zapisane dla Polski w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) będą odblokowane, gdy uporamy się nie tylko z kamieniami milowymi dotyczącymi praworządności, ale także ze stertą 280 pozostałych. Stanowią konstrukcję planu. Rząd zmarnował czas na jej przygotowanie.

Do 2 czerwca Krajowy Plan Odbudowy był „tajny”. Z jego zawartością nie mógł się zapoznać nawet Jan Olbrycht, który w Parlamencie Europejskim jest szefem komisji monitorującej realizację planów narodowych. Komisja odsyłała pytających do własnego rządu, rząd na pytania opozycji nie odpowiadał. Więc o tym, że na naszej drodze do pieniędzy leży ponad 200 kamieni milowych (warunków, bez których spełnienia Unia nie odblokuje finansowych środków), europoseł dowiedział się także 2 czerwca, z angielskiej wersji KPO, bo polskiej ciągle nie pokazano.