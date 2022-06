Bardzo drogie polskie drogi. Ceny szybują, ludzi do pracy brak

Program budowy dróg i autostrad dojechał do niebezpiecznego zakrętu. Ceny surowców i paliw eksplodowały, brakuje pracowników. Branża budowlana przyszłość widzi w czarnych barwach. Straszy widmem bankructw i schodzeniem z budów.

Najdroższa drogowa budowa w Polsce na szczęście zbliża się do finału. Wykonawcy zapewniają, że choć z pewnym opóźnieniem, ale inwestycję skończą do maja przyszłego roku. 3,2 km jednojezdniowej, dwupasmowej drogi zgodnie z kontraktem ma kosztować 912 mln zł. Wychodzi więc 285 mln zł za kilometr, a jest to cena z 2018 r., nieuwzględniająca dodatkowych kosztów, jakie budowniczym przyniosła pandemia, a potem wojna w Ukrainie. Kwota jest astronomiczna, bo to droga szczególna: łączy Wolin i Uznam, dwie główne wyspy, na których leży Świnoujście.