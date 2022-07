Młodzi nie chcą tyrać. Czy to koniec wielkich korporacji?

Z Moniką Borowiecką, mentorką biznesu, o tym, jak się zmienia dzisiejszy model pracy i dlaczego korporacje nie sprawdzą się w szybko zmieniającym się świecie.

MARTYNA BUNDA: – Korporacje się kończą?

MONIKA BOROWIECKA: – W jakimś sensie tak. Na pewno kończy się pewna epoka w historii, w której korporacje odgrywały znaczącą rolę. To one kształtowały nas jako pracowników, współpracowników, wychowywały nasze elity i wpływały na to, jakie mieliśmy marzenia i cele. A w sensie zawodowym wręcz spowodowały, że w ogóle zaczęliśmy sobie te cele stawiać i świadomie je realizować. I pytać, jakich kompetencji potrzebujemy, żeby osiągnąć to, co chcemy.