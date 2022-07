Polskę czeka kryzys żywnościowy. PiS udaje, że nic się nie dzieje

Polski rząd zachowuje się tak, jakby kryzys żywnościowy i drożyzna to był dopust boży, który można przeczekać, bo przecież – jak powtarza wicepremier Henryk Kowalczyk – jesteśmy żywnościowo samowystarczalni. Więc z wyzwaniami, jakie pojawiły się po 24 lutego, nawet nie próbujemy się mierzyć.

Wicepremier Jacek Sasin, kolega Henryka Kowalczyka z rządu, ma biuro poselskie w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie, ale nawet z bliska nie widzi, że tamtejsi rolnicy, do tej pory żelazny elektorat PiS, aż kipią ze złości. Żniwa za pasem, a punkty skupu wzdłuż naszej wschodniej granicy zapowiadają, że nie kupią zboża z nowych zbiorów, bo elewatory zawalone są ukraińską kukurydzą i pszenicą. Ziarno miało dotrzeć do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, ale utknęło w Polsce. Brakuje nam możliwości transportowych, żeby przewieźć je do portu w Gdyni.